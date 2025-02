"Il sacrificio di Manzi, storia di tanti italiani senza più una terra ma ricchi di dignità"

Ancora bambino Leonardo Manzi aveva dovuto abbandonare Fiume, la città in cui era nato, insieme alla sua famiglia, una delle tante che fugge cercando riparo nella madrepatria, per aver salva la vita e poter rivendicare la propria italianità. E sarà proprio questo grande ideale che anni dopo, giovane studente, lo sosterrà a manifestare e lottare perchè a Trieste, la città che lo ha accolto, non sia riservata la stessa sorte a cui erano state condannate intere comunità da una ideologia perversa. Perderà la vita, proprio per mano di quelle forze vincitrici che non avevano esitato a sacrificare le comunità italiane che vivevano da sempre in Istria e in Dalmazia, costringendole a lasciare la loro terra. Ben l’80% dei fiumani si era visto costretto a partire dopo l’ingresso in città delle truppe titine, che avevano dato immediatamente la stura ad ogni sorta di abusi: con l’accusa generica di fascismo e di essere nemici del popolo, si viene facilmente rastrellati dall’Ozna, la famigerata polizia segreta. Arresti indiscriminati che non risparmiano nessuno, mentre le sparizioni, i massacri e l’orrore delle foibe si fanno ogni giorno più reali. Parallelamente il regime comincia a dettare le premesse per quello che diventerà ben presto un tragico esodo di massa. Un intero popolo viene cacciato da quella terra che era sua fin dai tempi della romanizzazione. Lo attende la desolazione dello sradicamento, il trauma dell’abbandono. Il prezzo troppo pesante di una integrazione irta di ostacoli, in un’Italia appena uscita dalla guerra che vuole rimuovere il passato. A cui si aggiunge un Partito Comunista che fomenta gli animi, fino a indurre a compiere gesti di inaudita violenza nel respingere connazionali inermi. Non avendo compreso che quegli italiani hanno sì perduto la terra natale, ma hanno conservato dignità e identità. Sarà il tempo a mitigare pian piano lo struggimento di un distacco tanto doloroso, ma "resterà sempre la cicatrice al posto della ferita".