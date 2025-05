Il Salone del restauro: "Espositori e opere d’arte. Sarà un’edizione speciale"

Dal 14 al 16 maggio verrà ospitato al quartiere fieristico di Ferrara il ‘Salone del Restauro’, che diventerà un vero e proprio hub dedicato all’aggiornamento e alla crescita per tracciare nuove rotte del restauro e della valorizzazione culturale.

A introdurre il progetto ci ha pensato Marco Gulinelli (Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara): "Per me è un onore e una responsabilità patrocinare questo appuntamento nazionale, che ha saputo migliorarsi nel tempo per quanto riguarda la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Personalmente credo che restituire valori ai luoghi significa anche restituire valore alle persone che ci vivono: un esempio emblematico sarà lo stand centrale di Ferrara Arte, che presenterà l’iter progettuale per la ristrutturazione di Palazzo Massari, uno dei cantieri più significativi della città".

"Apriremo le porte – ha continuato Andrea Moretti (Presidente Ferrara Expo) – a questo evento per dare il giusto spazio al grande lavoro svolto da moltissime figure professionali. La presenza di ciascuno di voi ci aiuta a crescere: ricordo nel lontano 2020 che abbiamo avuto tante difficoltà nel restaurare il quartiere fieristico e nell’organizzazione degli eventi. Per questo sia noi che il progetto Restauro abbiamo sofferto molto, ma lo abbiamo visto crescere e tornare qui a Ferrara Fiere. Quest’anno ci saranno grandi novità, fra nuovi espositori e nuove opere d’arte, che arricchiranno il livello del Salone sia dal lato quantitativo che qualitativo".

Un’edizione speciale a suo modo, che vedrà la partecipazione di tantissimi istituti, soprintendenze ed enti ministeriali come Francesca Tomba (Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara) e Matteo Masini (Direttore Ufficio Beni di Consumo ICE Agenzia), che di fatto hanno evidenziato la loro gratitudine.

"Sarà una vera immersione - ha spiegato Cristina Ambrosini (Responsabile del Settore Patrimonio Culturale Regione Emilia-Romagna) - a 360 gradi nel mondo della conservazione e del restauro. Abbiamo deciso di organizzare un convegno dalle 10 alle 13 di venerdì 16 maggio, che porterà il titolo di ‘Pnrr - A che punto siamo?’. Inoltre, dopo costanti confronti con chi ci lavora sul territorio, avremo modo di presentare processi avanzati e interventi finanziati sull’architettura rurale e sui giardini/giardinieri d’arte, concentrandoci per lo più sui mulini storici e gli interventi che stiamo facendo. È chiaro che non rappresentano eccellenze monumentali, ma sono elementi ordinari del nostro paesaggio che la regione vuole tutelare e Ferrara, che è un laboratorio per eccellenza, è la giusta sede per evidenziare questo aspetto".

Con oltre 50 delegati coinvolti, provenienti da 18 Paesi diversi (a partire dall’Europa fino agli Stati Uniti e la Cina), ci sarà anche la ‘Restoration Week’, un’iniziativa che comincerà un paio di giorni prima del Salone del Restauro (12-16 maggio) e che permetterà di osservare da più vicino i cantieri più significativi di Venezia, Padova e Ferrara. Una settimana promossa anche nella Sala degli Arazzi del Comune di Ferrara da Sonia Vallese (Coordinatrice Tecnica di Assorestauro), Enrico Cocchi (Direttore Agenzia Regionale Ricostruzioni Emilia-Romagna) e Carla di Francesco (Presidente regionale FAI per l’Emilia Romagna e membro Comitato tecnico scientifico di restauro).