Il salone ’Top line’ festeggia i suoi primi 30 anni

Festa del trentennale, quella festeggiata venerdì scorso, a San Biagio per il laboratorio di acconciature uomo, donna e bambino ’Top line di San Biagio’. I titolari del negozio, i fratelli Elisabetta ed Edoardo Tesei, hanno salutato i primi 30 anni di attività da parrucchieri, brindando all’evento alla presenza del sindaco di Argenta Andrea Baldini (foto), della presidente della consulta di frazione Liviana Pambieri e dell’affezionata clientela.

Il primo cittadino, nel complimentarsi con Betta ed Edo per la carriera, ha portato anche gli auguri di un "buon prosieguo del lavoro svolto fino a oggi". Un mestiere, quello da parrucchiere, che la coppia ha appreso da giovane, facendo la gavetta come apprendisti di bottega: imparando cioè l’arte del taglio, della pettinatura, del colore, a fare barba e capelli ed esaudendo, grazie all’aiuto di phon e spazzola alla mano, ogni altra richiesta unisex e per ogni età di tutti i numerosi clienti del salone di San Biagio.

n.m.