Il saluto al nuovo contingente dell’esercito . Torna in città il sottosegretario Molteni

Stamattina alle 11.15 nella Caserma di Polizia Locale di via Tassoni a Ferrara, si terrà la cerimonia di saluto ai militari assegnati a Ferrara alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni (ore 11 arrivo Autorità, ore 11.15 arrivo Sottosegretario e cerimonia di saluto). Durante la cerimonia, sarà presentato il nuovo contingente di militari; seguirà breve visita di alcuni reparti della nuova struttura, attuale sede della Polizia Locale. Dopo la cerimonia e la visita alla sede della Polizia Locale, Molteni si trasferirà nella zona Gad al Parco Marco Coletta, per il saluto ai militari in servizio. Poi ci sarà un momento di riflessione sull’attività di riqualificazione del quartiere con un video nella Sala Polivalente del Centro di Mediazione alla base del Grattacielo.