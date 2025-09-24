Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Ferrara
Il saluto alla pediatra Cappelli. Un momento di festa e solidarietà
24 set 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
Il saluto alla pediatra Cappelli. Un momento di festa e solidarietà

La comunità vigaranese saluta l’amata pediatra Valentina Cappelli. Un momento collettivo di festa e solidarietà quello tenutosi nella serata di venerdì scorso allo stand della sagra di Vigarano Pieve. Infatti, in collaborazione delle procivitate di Vigarano Pieve, Mainarda e Madonna boschi, il centro sociale di Borgo, in rete, una comunità di famiglie e bambini hanno festeggiato Valentina Cappelli, che dal primo ottobre andrà in pensione. Pediatra molto amata per la sua presenza, dolcezza e gentilezza, ma allo stesso tempo per la sua pragmaticità, ha seguito e curato quasi tre generazioni di bambini del territorio vigaranese.

Nel suo intervento Valentina Cappelli ha voluto ringraziare tutta la comunità per l’affetto dimostrato, con il ‘simbolico’ passaggio di consegna alla nuova pediatra. Per l’occasione è stata organizzata oltre alla cena, anche una lotteria con l’aiuto del centro sociale Camaraza di Vigarano Pieve e l’aiuto di Vigarano Commercio 2000, gelateria Igli, Little Dream, Fermata del gusto, Wonderful e Sasso morbido.

Il ricavato della serata, al netto delle spese, è stato complessivamente di 2.570 euro, il tutto devoluto, in parti uguali alle associazioni, ‘Nati prima’ e ‘Ail’, di cui erano presenti rispettivamente i due esponenti delle stesse, Gianpaolo Garani e Gian Marco Duo.

