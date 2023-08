Il saluto dei Buskers Un evento da record "Questa è la ricchezza della nostra città"

Si chiude con successo anche la trentaseiesima edizione del Ferrara Buskers Festival, dando

appuntamento a tutti al 2024. Cinque giorni intensi di spettacoli e musica, con un’affluenza oltre le aspettative. Significativa la presenza di spettatori stranieri, tra i principali Paesi di provenienza Francia, UK e Germania, mentre Milano, Lecce, Roma, Bologna e Torino sono state le principali provincie italiane coperte in questa edizione.

Un pubblico eterogeneo per un festival capace di conquistare grandi e piccoli, che quest’anno ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica grazie alle performance di 94 formazioni buskers per un totale di 200 artisti internazionali impegnati in 52 spettacoli al giorno, raggiungendo le oltre 1000 ore di musica ed esibizioni artistiche tra strade, piazze e vicoli della città. Dati importanti che Rebecca Bottoni, presidente dell’associazione Ferrara Buskers Festival, commenta così: "Una bellissima emozione girare per le vie, soffermarmi e vedere letteralmente quanta strada abbiamo fatto, proiettandomi allo stesso tempo in quanta ne dovremo fare per continuare a mantenere la promessa di essere un festival unico e autentico. Non sono necessari numeri per capire che la risposta della città, e non solo, a questo evento è ormai sempre più elevata. Il dietro le quinte si fa ogni volta più intenso, ma la partecipazione e l’entusiasmo che vediamo ci confermano ancora una volta che questo festival è prima di tutto il festival dei ferraresi e che per loro e con loro in primis abbiamo il compito di continuare a preservarne qualità, essenza e valore". Quest’anno le nazionalità rappresentate dagli artisti sono state in tutto 23, tra cui Australia, Sud Corea, Brasile, Uruguay, Cile, Mongolia e Israele. Un melting pot culturale sempre più evidente anche all’interno delle

stesse formazioni buskers, composte da persone provenienti da ogni angolo del mondo. Per questo motivo la tradizionale dedica dell’edizione a un Paese specifico è stata sospesa, con la prospettiva futura di studiare e approfondire qualcosa di nuovo e avvicinarsi a contesti culturali lontani. Nasce con questo obiettivo e da questa prospettiva la prima iniziativa di gemellaggio con la Geumjeong Foundation for Art & Culture della Corea del Sud, volta a diffondere la musica e l’arte coreana fondendola con la modernità. "L’organizzazione dell’evento – così Erika Sarson, project manager – richiede un grande impegno e un intenso lavoro di squadra. Quest’anno abbiamo assunto 40 studenti per una collaborazione nei giorni del Festival, un’occasione che gli consente di entrare nella macchina organizzativa dell’evento". "Il Ferrara Buskers Festival è e continuerà ad essere una ricchezza per noi e per la città", la chiusura di Stefano Bottoni, ideatore e fondatore.