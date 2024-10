Il saluto del generale Zuccher e gli encomi ai militari

Al Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara ieri ha fatto visita per il saluto, il generale di divisione Massimo Zuccher, il quale dopo due anni al comando della Legione ’Emilia Romagna’ è prossimo al trasferimento ad altro prestigioso incarico al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri nella Capitale. Ricevuto in via della Sala dal comandante provinciale, Alessandro Di Stefano, e alla presenza del colonnello Aldo Terzi, comandante dei carabinieri forestale di Bologna, l’alto ufficiale ha incontrato i militari estensi. Ha consegnato encomi ai militari Vincenzo Vezza e Chiara Giordano (Cento). A Giuseppe Fenuta, Mario Cappelli, Nicola Filice e Paolo Guglielmini (Ferrara). Ad Antonio Clementoni (Comacchio),. Elogio al maggiore Giuseppe Tammaro (Ferrara).