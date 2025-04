Il saluto della comunità a don Giuseppe Crepaldi. Il parroco va in pensione

La comunità di Masi Torello riunita per salutare don Giuseppe Crepaldi. Una domenica speciale quella vissuta dalle comunità di Masi Torello e Masi San Giacomo, riunitesi nella sala parrocchiale per un pranzo collettivo all’insegna della condivisione e della gratitudine, organizzato dalla cooperativa sociale Polo per l’infanzia Piero Zandardi. Folta la partecipazione, oltre le cento persone, convenute per salutare don Giuseppe Crepaldi, storico parroco prima di Masi San Giacomo e successivamente di Masi Torello, il quale, dopo tanti anni di servizio, ha raggiunto la pensione. Al pranzo, erano presenti anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, che hanno voluto ringraziare i volontari della cooperativa per la realizzazione dell’evento e rendere omaggio al parroco con un messaggio di stima e riconoscenza. "Don Giuseppe ha rappresentato un punto di riferimento per Masi Torello e Masi San Giacomo, un uomo di fede che ha sempre saputo ascoltare e guidare con saggezza. A nome di tutta la comunità, gli auguriamo una serena e meritata pensione", è stato il commento riconoscente del sindaco, Samuele Neri. Durante la giornata, l’amministrazione ha inoltre consegnato a don Giuseppe una targa commemorativa, che riporta un messaggio di gratitudine e riconoscenza per i lunghi anni di servizio pastorale, sottolineando il suo impegno, la sua guida spirituale e la sua vicinanza alla comunità. Al termine del pranzo, si è svolto un momento di raccoglimento e ricordo, durante il quale i presenti hanno voluto esprimere il loro affetto e la loro riconoscenza verso don Giuseppe per il prezioso contributo offerto alla comunità. Don Giuseppe, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto.