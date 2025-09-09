Il saluto di tre preti: "Qui lasciamo una casa"

Tutta l’Unità Pastorale di Santa Croce sabato scorso ha voluto salutare e ringraziare i tre sacerdoti che lasceranno la comunità codigorese per proseguire nella loro missione in altri paesi. I fedeli hanno saluto con commozione e gratitudine per quanto fatto a Codigoro i sacerdoti Don Raymond Ekanga che andrà a Pontengradella, Don Alban Honvo che tornerà in Africa e Don Luciano Camola che continuerà a Malborghetto dopo aver svolto la propria missione rispettivamente per 12, 6 e 5 anni. Alla funzione religiosa ed al saluto ha partecipato anche don Marco Polmonari parroco del vicariato San Guido che raccoglie tutte le chiese codigoresi.

Arriveranno due nuovi sacerdoti che sono il quarantaduenne don Filippo Rubini con due anni a Milano altrettanti a Torino e a Venezia che andrà a risiedere presso la parrocchia del Rosario a Codigoro mentre il quarantaquattrenne don Massimiliano Chioppa si stabilirà a Mezzogoro. "La mia, sono certo anche quella degli altri sacerdoti, è stata un’esperienza meravigliosa – afferma don Raymond – durata 12 indimenticabili anni ed ero il primo sacerdote proveniente dall’Africa che si presentava a Mezzogoro. Da questa comunità, laboriosa e sempre pronta a collaborare, non potrei aver avuto un’accoglienza più bella poichè sono stato accolto con grande amicizia e fratellanza. Abbiamo camminato insieme conoscendoci ed ho trovato tanta umanità umanità e disponibilità assieme siamo cresciuti nel reciproco rispetto e condivisione dei valori cristiani. Un’esperienza ancor più positiva in un paese dove diverse persone negli anni addietro avevano preso i voti. Assieme, poichè mi sono sempre sentito parte della popolazione - prosegue - nella quale lascio diversi amici coi quali sono certo ci risentiremo, abbiamo ideato ed organizzato la sagra dell’arachide e del popcorn. Una manifestazione che ha fatto conoscere la bellezza e le tante specialità di questo luogo frutto del lavoro della terra portando a molti anche la conoscenza di sementi autoctone che sembravano perse. Ringrazio ancora gli abitanti di Mezzogoro per questa accoglienza e condivisione - conclude Don Raymond Ekanga - nel cammino che porterò sempre nel cuore". Un passaggio di consegne che ha grande valore per i fedeli e anche per i sacerdoti che sono stati un punto di riferimento per la comunità.

Claudio Castagnoli