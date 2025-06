Il Samsara Summer Tour fa tappa al Bosco Festival

Venerdì nel corso di Apriti Bosco Festival farà tappa il Samsara Summer Tour dei Savana Funk. Dopo aver infiammato i club con le date indoor del Samsara Tour e festeggiato a Bologna dieci anni di carriera con una giornata speciale all’insegna della musica e della condivisione, il trio, che dal vivo esprime al meglio la propria identità musicale, è pronto a coinvolgere il pubblico con il suo mix di funk, rock, blues e ritmi afro.

Un’esperienza ipnotica e suggestiva: ogni concerto è un rito collettivo, un momento liberatorio in cui corpo e musica si fondono in un’unica vibrazione. Tra le formazioni più originali e dirompenti del panorama musicale italiano, i Savana Funk si distinguono per la capacità di unire tradizione e sperimentazione.

Con cinque album, un EP e centinaia di concerti in tutta Italia, la band ha condiviso il palco con artisti come Jovanotti - per il Jova Beach Party, Willie Peyote e Red Hot Chili Peppers, di cui hanno aperto il concerto nel 2022 al Firenze Rocks. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, i Savana Funk si sono dedicati al progetto Savana Sound System, un club tour in jam session con DJ e producer internazionali come Gaudi, Rocca, Zingabeat e Loopus in Fabula.