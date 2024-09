‘Il sangue non mente’. Alla Luppi con Cinzia Bomoll

Sarà la scrittrice e regista Cinzia Bomoll la protagonista dell’incontro di oggi, alle 18, nella biblioteca Luppi di Porotto. L’autrice presenterà il suo ultimo libro ‘Il sangue non mente. Un’indagine di Nives Bonora’ (Ed. Ponte alle Grazie). L’incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it.

La più ribelle e passionale delle investigatrici italiane, l’ispettrice Nives Bonora è pronta a fare i conti con il passato e con un segreto doloroso di cui viene a conoscenza. Ma le risposte tanto attese dovranno ancora aspettare, perché la sparizione di una ragazza trascina Nives in un nuovo caso. Cinzia Bomoll ha vissuto a Roma, a New York e nel deserto del Mojave in California. Ha pubblicato diversi romanzi, tra cui Lei che nelle foto non sorrideva (Fazi, 2006) e 69 (Fazi, 2011). Cuori a spigoli (Ianieri, 2019). Nel 2022 esce per Ponte alle Grazie La ragazza che non c’era, il suo primo romanzo giallo e nel 2023 Non dire gatto (Ponte alle Grazie, 2023).