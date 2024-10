Il sarcasmo sferzante di Cruciani. Uno show ‘scorretto’ al Nuovo

Per la prima volta al teatro Nuovo, Giuseppe Cruciani sale sul palco con ‘Via Crux - Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire’, del quale è anche coautore, insieme a Sergio Bertolini, Francesco Borgonovo, Gilberto Penza. Regia Gilberto Penza. L’appuntamento è per oggi alle 16. Si sa, l’Italia è un paese di buonisti. Ma, ancora per poco. Cruciani, feroce protagonista dell’informazione nazionale, approda a teatro con uno spettacolo tutto suo: dopo aver punto (sul vivo) i soggetti più disparati dai microfoni de La Zanzara, è arrivato il momento di calcare il palcoscenico. Ecco servito allora il one-man-show più scorretto, irriverente e dissacrante che il nostro Paese abbia mai visto. In poche parole, una vera e propria aggressione demistificatoria a quell’informazione politicamente corretta (e ideologicamente corrotta) che va tanto di moda oggi. Il tutto in pieno stile Cruciani: monologhi veloci e sferzanti, intrisi di irriverente sarcasmo e ironia oltraggiosa. Gli argini di ciò che si può o non si può dire stanno per crollare, spazzando via qualsiasi liturgia. Ormai è chiaro. Sarà davvero una via crucis. Uno spettacolo diverso e orgogliosamente oltre i limiti, affidato al linguaggio tagliente del più liberale, libertario, individualista, anarchico e provocatore degli opinionisti italiani. Forte della sua indipendenza di pensiero ed estraneo a qualsiasi forma di condizionamento ideologico, influenza culturale o orientamento politico, Giuseppe Cruciani regala con Via Crux un divertito mashup di spunti sull’attualità più becera e mistificatoria.