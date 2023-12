Il segretario Pd. Alessandro Cortesi incontra Calvano

Dopo l’elezione a segretario comunale del PD di Cento il 5 novembre, Alessandro Cortesi fa il punto. "L’attività politica del PD a Cento è proseguita senza interruzioni – dice – abbiamo continuato a lavorare attivamente sul territorio. Anche in Consiglio Comunale non è mancato il nostro contributo presentando un ordine del giorno sulle comunità energetiche". E hanno preso parte a varie iniziative locali e nazionali. "Il nostro raggio d’azione si è esteso oltre i confini – prosegue - siamo stati protagonisti nella manifestazione "Per un futuro più giusto" a Roma, organizzata dal PD e contribuito all’organizzazione di un incontro a Poggio Renatico di stasera insieme a tutti i circoli dell’alto ferrarese, con l’assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano.