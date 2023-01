Il senatore Balboni in visita all’Arginone questa mattina: "Situazione grave, vedrò i rappresentanti sindacali degli agenti"

Questa mattina alle 9.30 il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni (foto), in qualità di parlamentare e presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, sarà in visita presso la Casa Circondariale di Ferrara per incontrare le rappresentanze sindacali degli agenti della Polizia penitenziaria e raccogliere il loro grido di dolore per il grave degrado nel quale gli operatori sono costretti a lavorare e contro il quale hanno proclamato già da due settimane lo stato di agitazione. "Gli agenti denunciano infatti una situazione interna ormai fuori controllo, con continue minacce e aggressioni da parte di detenuti sempre più violenti e arroganti, anche a causa della mancata adozione di misure disciplinari nei loro confronti", spiega Balboni.