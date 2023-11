’Il senso del dolore’ di De Giovanni

E’ in programma per oggi alle 17 il secondo incontro del gruppo di lettura “Passeggiando tra le pagine dei libri...” alla biblioteca comunale Luppi, di via Arginone 320 (Porotto). Si parlerà del libro “Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi” di Maurizio De Giovanni. Il gruppo di lettura prevede appuntamenti mensili per amanti della lettura, che si incontrano in biblioteca per parlare di libri, scambiare impressioni, ricordi ed emozioni provate.