’Il sentimento del ghetto’. Al Museo di Stellata il libro di De Angelis

Nuovo appuntamento culturale al Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata: questa domenica alle 17.30 verrà presentato il libro “Il sentimento del ghetto”, scritto da Luca De Angelis e pubblicato dalla casa editrice Marietti 1820. "Un altro appuntamento che, assieme a quello di domenica scorsa, si inserisce nelle commemorazioni per il Giorno della Memoria, a maggior ragione in quello che è l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz – descrive l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Oltre all’autore, ringrazio per la sensibilità il Gruppo Archeologico di Bondeno e l’associazione Bondeno Cultura". De Angelis ha insegnato nelle università di Trento, Trieste e Munster, e da molti anni si dedica all’approfondimento della condizione ebraica, evidenziando le peculiari modalità di espressione letteraria dell’ebreo.

L’appuntamento è ad ingresso libero e gratuito.