Il ‘sequestro’ dei marò Il racconto di Latorre: "La mia lotta per la verità"

di Riccardo Condarcuri

Nel pomeriggio di ieri è stato presentato alla Camera di Commercia ‘Il sequestro del marò‘, libro di Massimiliano Latorre, in conversazione con Mario Capanna. Il primo, protagonista della vicenda che ormai dieci anni fa era al centro delle tensioni diplomatiche tra Italia e India, il secondo uno degli storici leader del movimento studentesco del ’68. I due autori hanno presentato il libro moderati e intervallati dagli interventi dell’assessore Angela Travagli, del commissario straordinario della Camera di commercio Paolo Govoni e del sindaco di Masi Torello Riccardo Bizzarri. "La parola ‘sequestro’ è fedele al contenuto – racconta Capanna – perché è ciò che ha fatto l’India con prevaricazioni alle quali il nostro Paese si è arreso, non facendo una contro inchiesta e prendendo per buone perizie farlocche ed errori macroscopici. La strada dell’Italia è sempre stata in salita perchè tutte le vicissitudini processuali sono state affrontate con la sola diplomazia. La sentenza del tribunale internazionale è stata poi una verità al 50%: se è vero che è stata riconosciuta la totale giurisdizione all’Italia, dall’altro lato è stato imposto un risarcimento dell’Italia all’India di più di un milione di euro, il che non poteva fare altro che alimentare dubbi e accuse nei confronti dei marò, scacciati finalmente solo dall’archiviazione arrivata lo scorso anno".

"Nel libro emergono due Italie, prosegue Capanna, "quella dei cittadini, che si sono sempre esposti in manifestazioni e prese di posizione a favore dei marò, e quella delle istituzioni, che si sono piegate agli interessi politici ed economici internazionali. Bisogna tutelare con maggior rigore l’onore e la dignità di una Nazione, e di coloro che, come i marò, non solo non hanno violato leggi, ma hanno tenuto alti quei valori che le istituzioni non hanno tutelato in modo adeguato. Questo libro è una lezione a un’Italia che deve avere maggiore consistenza nei rapporti internazionali, senza assuefarsi alle volontà degli stati più prepotenti".

La seduta è proseguita poi con l’intervento di Massimiliano Latorre che in prima persona ha vissuto questa storia e ha potuto e voluto raccontarla: "Questo libro nasce come esempio di rispetto nei confronti di tutta quell’Italia che negli anni ci ha voluto bene e si è esposta per noi, gente normale che si è impegnata spontaneamente per la libertà dei ‘loro marò’. Io ho cercato di rappresentare quell’Italia che ha dato un senso di appartenenza e di rispetto alla nostra patria: un affetto nato da parte della gente, in quei momenti in cui mi sono sentito abbandonato e dimenticato. È una storia che non ha vincitori né vinti – ha concluso –: voglio credere che questo libro possa essere la mia vittoria e il mio risarcimento più grande, che sia una testimonianza e un forte messaggio di speranza per tutti coloro che lottano per la verità".