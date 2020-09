Stasera alle 21 a Casa Romei, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, è in programma il concerto dei solisti dell’Orchestra Città di Ferrara. Verrà eseguito il Settimino op. 20 per fiati e archi di Ludwig van Beethoven, un genere musicale che quanto mai si addice all’esecuzione nel Cortile d’Onore del museo di via Savonarola, affondando le sue radici nelle serenate e cassazioni,...

Stasera alle 21 a Casa Romei, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, è in programma il concerto dei solisti dell’Orchestra Città di Ferrara. Verrà eseguito il Settimino op. 20 per fiati e archi di Ludwig van Beethoven, un genere musicale che quanto mai si addice all’esecuzione nel Cortile d’Onore del museo di via Savonarola, affondando le sue radici nelle serenate e cassazioni, forme tipiche della musica da intrattenimento del settecento. Il Settimino Op. 20, che Beethoven realizzò nel 1799, è una composizione che riprende con mirabile dosaggio tutti gli ingredienti dell’intrattenimento puro, trattati con perfetta sapienza tecnica, squisito gusto del disimpegno e deliberata voglia di piacere. Straordinaria fu la diffusione editoriale della composizione, anche in numerose trascrizioni, autorizzate e non. Spunti tematici della partitura furono persino ripresi da compositori come Bellini e Donizetti in partiture quali Norma e La Favorita. La formazione musicale è composta da Antonio Aiello (violino), Fiorenza Barutti (viola), Valentina Migliazzi (violoncello), Salvo La Mantia (contrabbasso), Giovanni Polo (clarinetto), Simone Cinque (corno) e Vittorio Ordonselli (fagotto). In occasione come detto delle Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso allo spettacolo musicale di stasera avverrà solo su prenotazione (gli interessati possono telefonare allo 0532-234130 o inviare un messaggio di posta elettronica a drm-ero.casaromei-fe@beniculturali.it) ed il biglietto avrà l’importo simbolico di 1 euro. L’organizzazione della serata è stata possibile grazie allo sponsor tecnico Suono Vivo, all’Orchestra Città di Ferrara e alla Associazione Bal’danza. Domani invece è prevista l’apertura prolungata pomeridiana di Casa Romei, fino alle 18, con la possibilità di visita completa accompagnata dal nostro personale a partire dalle 14. Si accede al museo su prenotazione, in gruppi di massimo 8 persone, con partenza ogni 30 minuti e bigliettazione, in questo caso, a tariffa ordinaria. © Riproduzione riservata