Il settore verso la mobilitazione: "Chimica, no alla dismissione. Tutti gli addetti uniti nella lotta"

Di BisceglieLa parola è una sola, scandita lettera dopo lettera come una sentenza senza possibilità di appello. "Mobilitazione". L’obiettivo? È presto detto: "Opporci alla dismissione della chimica di base italiana". Il piglio risoluto e il tono deciso sono di Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom che riscalda gli animi di una platea gremita al centro sociale Quadrifoglio. L’occasione, è il convegno organizzato dal sindacato, dal titolo piuttosto eloquente ‘Governo ed Eni chiudono la chimica di base in Italia’. Già, con questi presupposti, si capisce chiaramente la linea che è esplicitata in tutti gli interventi dei sindacalisti che si sono susseguiti. L’ambizione è quella di portare la voce di tutto il quadrilatero padano della chimica. In effetti, i rappresentanti sindacali vengono da tutti i lidi nei quali i piani di Eni-Versalis, "indicano un vero e proprio smantellamento di un settore strategico". Motivo per il quale, secondo la numero uno nazionale della Fiom "occorre una mobilitazione non solo dei chimici, ma di tutti i lavoratori impiegati nell’indotto generato dal comparto". Secondo le stime dei sindacalisti, stiamo parlando di un potenziale "impatto negativo dei progetti di Versalis e governo, su oltre 20mila lavoratori". Per Ferrara, stiamo parlando di "circa tremila e cinquecento unità". Tra diretti e indotto.

"Quello che sta avvenendo in questo Paese – spiega Tibaldi – è diverso da tutto ciò che è accaduto negli ultimi vent’anni. La transizione nel settore è già una scelta declinata come piano di dismissione, con una dinamica che lascia sulla strada migliaia di posti di lavoro. La Cgil ha scelto di fare l’opposto di Eni che vuole dividere i lavoratori. Noi scegliamo di rappresentare tutti: dai chimici agli appalti per una mobilitazione che ci tenga insieme, uniti a difesa del lavoro e contro la desertificazione del territorio". Desertificazione è un altro termine ricorrente. A indicare il vuoto che lascerebbe lo spegnimento degli impianti cracking di Priolo e Brindisi. "Il pericolo di questo piano, che non è di riorganizzazione ma di dismissione, riguarda da subito i lavoratori dell’indotto, che nella chimica sono in un rapporto di tre a uno con i diretti, e subito dopo questi ultimi per un totale di 20mila lavoratori in tutta Italia – mette sul tavolo i numeri, il segretario generale della Filctem Cgil Marco Falcinelli –. Per adesso proseguiamo con questi incontri di formazione e sensibilizzazione, il 17 saremo a Brindisi il 18 a Ragusa. Abbiamo già programmato una manifestazione sotto il ministero quando verrà discusso il piano di Eni-Versalis, dopodiché saremo assolutamente pronti a uno sciopero di tutte le categorie interessate se il governo non dovesse tornare sui suoi passi". La platea risponde con l’applauso. È una mattinata che tutti sentono di lotta. In platea c’è il Pd rappresentato dai suoi massimi esponenti, regionali (i consiglieri Paolo Calvano e Marcella Zappaterra), provinciali (il segretario Nicola Minarelli) e locali con un nutrito gruppo di consiglieri comunali. Poco più indietro, l’ex sindaco (profondo conoscitore del Petrolchimico), Gaetano Sateriale. Manca, come aveva preannunciato in polemica col sindacato, la rappresentanza del Comune.

La segretaria generale della Cgil di Ferrara, Veronica Tagliati, non si sottrae. "Abbiamo sempre cercato – dice in premessa – di affrontare le questioni nel merito, in una logica di confronto e collaborazione con le istituzioni alle quali non faremo mai mancare il contributo. È sbagliato che il Comune si ponga in questo modo, a maggior ragione in un momento storico nel quale invece occorrerebbe unità di intenti e collaborazione. Il progetto sul revamping del ciclo idrico è certamente fondamentale, ma non è sufficiente per garantire continuità al Petrolchimico". A chiudere, le considerazioni poco rassicuranti del segretario confederale Pino Gesmundo. "Registriamo – analizza – da 22 mesi un calo della produzione industriale e il governo invece di pensare a investire per rilanciarla utilizzando i nostri asset strategici, e penso appunto alla chimica di base, li svendiamo a favore dei mercati impoverendo il nostro paese". In fondo alla sala, si aggira un gruppo di rappresentanti sindacali di varie realtà del quadrilatero. Sono pronti allo sciopero.