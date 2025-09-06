Il signore della moda: "Al ristorante in costume. Stop ai nuovi barbari"

"Sono ancora in prova, spero che mi prendano", scherza Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, quando gli chiedi da quanto tempo è dietro il bancone, le vetrine con i manichini, abiti alla moda. "Sono più di 50 anni – dice, un doppiopetto, classico e moderno che si fondono mentre accarezza un capo, tessuto come seta – subito dopo le superiori. Lavoravo già in negozio anche se ancora studiavo, frequentavo l’università".

Il saldo dei saldi, lo sbaracco a Copparo. Non state un po’ esagerando?

"Con questi due giorni diamo un’opportunità al cliente alla fine del periodo classico delle offerte. Sono in un certo senso, così amo chiamarli, gli sconti degli sconti. Più giù con il prezzo non puoi andare per quei capi, quegli abiti che sono le rimanenze delle rimanenze. E’ quasi un forma di cortesia nei confronti del cliente, che può comprare cose belle a prezzi bassi, risparmiare e vestire bene"

Felloni, dove sta andando il commercio?

"E’ un periodo di grandi cambiamenti, con luci e ombre che coinvolgono tutto il paese, anche Ferrara. Possiamo dire che in quelle che sono città turistiche le cose vanno bene, certo vanno meglio rispetto a città diciamo ai margini dei flussi di visitatori"

E lei in questa classifica dove metterebbe Ferrara?

"A metà. Sono stati fatti passi avanti, la strada è quella giusta, ma dobbiamo andare un po’ oltre. Non dobbiamo limitarci al turismo mordi e fuggi, vanno catturati famiglie e giovani che vogliono vivere la città, che stanno qui un po’ di giorni, che vanno nei musei certo ma anche per le strade, nelle piazze"

Arte e cultura, un volano?

"Certo, insieme ai grandi eventi. E anche qui servono manifestazioni di un certo livello che sappiano attrarre, che sappiano fermare le persone"

Le vetrine, un monumento?

"Beh, non esageriamo. Certo dobbiamo puntare ad avere una città vivibile, oserei dire da vivere. E in questo le vetrine illuminate, la rete del commercio, le botteghe storiche hanno un ruolo fondamentale. Fanno comunità, fanno cultura. Provate ad immaginare, vado in un museo, scopro capolavori. Benissimo, ma poi quando esco trovo saracinesche giù, vetrate impolverate. Dove vanno quei turisti?"

Dove vanno?

"Non restano in città di sicuro, dopo la mostra se ne salgono in corriera e vanno via. Qui devo dire che il Comune, con l’assessore Francesco Carità, si sta muovendo con consapevolezza, attenzione, al nostro fianco. In tempi non proprio belli, remare nella stessa direzione è fondamentale"

Cosa c’è che non va?

"Semplifico un po’, ma così sono chiaro"

Semplifichi

"Non sappiamo quanto comprare, i quantitativi di merce che servono per la stagione. Questo è sintomo di grande incertezza"

La città, la provincia

"Servono politiche per far vivere i piccoli e grandi centri. Un paese senza un market, negozi, un bar. Ma che paese è? Diventa solo una strada, un luogo dove andare a dormire"

A Capri a petto nudo e con i bermudoni al ristorante. Ci si veste ancora bene?

"Facciamo studi, cerchiamo di capire. Le donne sono ancora amanti del bel vestito, della classe, del gusto. Gli uomini zoppicano un po’. Rilevante un fenomeno"

Quale?

"Stiamo assistendo al rinascimento dei giovani che vogliono vestire bene, che osservano e sentono i tessuti. La moda ’usa e getta’ inquina i costumi, inquina l’ambiente. Dobbiamo evitare l’imbarbarimento dei costumi, evitare di vedere ad eventi di un certo tono persone che si presentano in costume da bagno"

Torniamo all’oggi. Saldo dei saldi, sconto degli sconti, le rimanenze delle rimanenze. Ci si confonde un po’

"Un consiglio, se posso. Affidatevi ai negozi di fiducia che offrono qualità e trasparenza. Diffidate dalle percentuali faraoniche di sconto senza che ci sia il primo prezzo ben esposto".