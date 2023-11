Il sindaco Baldini all’assemblea di bilancio di Soelia

Il consiglio comunale di Argenta lunedì alle 20 darà mandato al sindaco Andrea Baldini per partecipare all’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consolidato di Soelia, la partecipata del comune di Argenta. Sarà una seduta davvero molto importante, nella quale sarà posto in approvazione il bilancio consolidato e separato 2022 di Soelia, con riduzione del capitale sociale per perdite. Una vicenda cominciata con la crisi della controllata Soenergy, che ha trascinato nel baratro i conti anche di Soelia e di conseguenza del comune di Argenta. A quanto trapela la perdita ammonta a circa 9 milioni, precisamente 8,887 milioni di euro; questo comporterà la riduzione del capitale sociale da 23 milioni a poco più di 14 milioni. In aula arriveranno gli echi della guerra nella Striscia di Gaza con due ordini del giorno: uno della Lega, che esprime sostegno alla popolazione israeliana "Con Israele, con la Democrazia e per la Pac"; e un’altra di Nadia Cai del Pd: "Due popoli, due Stati: per la pace, contro il terrorismo".