Il sindaco Baldini: "Inseriremo i moduli sul sito"

ARGENTA

Alluvionati argentani, arrivano i primi indennizzi. Buone notizie per gli alluvionati di Campotto ma non solo colpiti dall’alluvione dello scorso mese di maggio che ha messo in ginocchio intere famiglie della frazione argentana. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha pubblicato il decreto che stanzia le risorse per i primi indennizzi relativi ai danni causati dalla grandinata di luglio scorso a privati e attività economiche e produttive. Sono previsti 5mila euro per le abitazioni private e 20mila euro per imprese e aziende. Come anticipato nella riunione che la giunta ha organizzato a Santa Maria Codifiume il mese scorso, sono ammissibili a contributo le spese per le riparazioni necessarie all’utilizzo di case e fabbricati danneggiati, mentre non sono ammesse le spese per auto e mezzi. Per ottenere l’indennizzo è necessario inviare la richiesta tramite la modulistica apposita in Comune, indirizzo Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it La scadenza per l’invio è il 15 dicembre 2023. "La prossima settimana – afferma il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - aggiorneremo con i moduli e le informazioni complete anche il nostro sito. Attendevamo queste risorse, che però sono le prime, messe a disposizione dalla Regione tramite il fondo nazionale per le emergenze. Il presidente, nominato commissario delegato, la Regione, noi, le comunità colpite continuano a chiedere al governo che metta a disposizione le risorse per gli indennizzi completi. I danni sul territorio sono tanti, e si sono sommati a quelli dell’alluvione. Siamo ancora in attesa dei fondi, soprattutto siamo ancora in attesa della sicurezza che questi arriveranno, una sicurezza necessaria a costruire".

Franco Vanini