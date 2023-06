Il sindaco: "Conferma agli anni di lotta" Amato (Dda): "Mafiosità riconosciuta"

FERRARA

"Il nostro impegno nella lotta alla mafia nigeriana (che il Pd si ostinava a negare) segna oggi un punto importante, che conferma le ragioni di anni di battaglie (condotte da prima dell’inizio del mandato): è stata infatti riconosciuta l’associazione a delinquere di stampo mafioso (con l’aggravante dell’uso di armi e machete), a carico degli imputati, in relazione ai reati a loro ascritti e, all’esito della sentenza, è stata anche riconosciuta una provvisionale, immediatamente esecutiva, della somma di 100mila euro, in favore del Comune di Ferrara. E ciò a seguito della nostra scelta di costituirci parte civile nel processo mafia nigeriana, scelta attuata nel 2019". E’ il primo commento a caldo del sindaco Alan Fabbri dopo la sentenza odierna. "Se qualche esponente del Partito democratico ancora nutrisse dubbi, la giustizia pone la parola definitiva sul fenomeno che la sinistra al governo di Ferrara troppo a lungo ha ignorato prosegue Fabbri – era mafia nigeriana. Ciò che si sancisce oggi è una nuova e definitiva conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto. Complimenti e grazie alle forze dell’ordine e agli organi inquirenti per la complessa attività di indagine, investigativa, per le operazioni condotte, per i risultati ottenuti. Si conferma il grave errore di sottovalutazione del Pd che, allora al governo della città, si ostinava a non prenderne coscienza e a non agire di conseguenza, nonostante gli efferati fatti di cronaca, gli allarmanti casi accaduti, le proteste dei residenti, le segnalazioni da noi inoltrate incessantemente, le battaglie condotte. Oggi vince la verità, vince una Ferrara che si vuole riprendere spazi troppo a lungo appannaggio della criminalità".

"Oggi ringrazio i cittadini – ha commentato il vicesindaco Nicola Lodi – che hanno denunciato e non hanno negato. Il Pd ha negato per anni e cercato di nascondere. La nostra è la politica che non nega. E continueremo a combattere lo spaccio. Quando parlavo di mafia nigeriana venivo deriso, oggi c’è la conferma". Soddisfazione anche del procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato (foto) "L’attività d’indagine, scaturita dal tentato omicidio in zona Gad avevano consentito di raccogliere un grave quadro indiziario – si legge in una nota – nei confronti di un gruppo di cittadini di etnia nigeriana appartenenti ai VikingsArobaga. In particolare, dalle investigazioni era emerso come il sodalizio fosse caratterizzato da un forte inquadramento gerarchico e un insieme di regole e riti di iniziazione, l’assoluta riservatezza. Con la pronuncia odierna, è stata riconosciuta il carattere mafioso dell’organizzazione criminale".

c. r.