Il sindaco di Ferrara: "Da solo valgo il 30%. I veleni della sinistra?. Ha risposto la gente"

Di Bisceglie

A rendere solenne il momento sono le lacrime, che sgorgano come dagli occhi di un fanciullo. Alan Fabbri è rieletto sindaco di Ferrara con il 57,88% di voti. La stragrande maggioranza dei quali catalizzai dalla sua lista civica, che supera il 30%. Ha vinto lui: il suo modo di far politica stringendo mani alle persone nelle frazioni piuttosto che annodandosi la cravatta davanti ai notabili. È così. La gente lo chiama per nome. Non ha vinto Fabbri, ha vinto Alan. Fuori dagli schemi, con i capelli raccolti nel codino. Cinque anni fa interruppe il governo monocolore della sinistra, che durava da oltre settant’anni. Ma la seconda volta, forse, è ancora più significativa. Sì, perché non solo ha vinto ma ha preso più voti rispetto al 2019. Dopo cinque anni di governo.

Sindaco Fabbri, come si sente?

"È la quarta volta che sono eletto sindaco. Due volte a Bondeno, due volte a Ferrara. Insomma, non dico che sia una cosa a cui sono abituato, però ha il sapore di un risultato del quale in fondo non ho mai avuto motivo di dubitare".

Davvero si aspettava un risultato di questa portata, in particolare della sua lista civica?

"Onestamente non era prevedibile un successo così ampio e pervasivo della mia civica, benché mi siano arrivati nel corso della campagna elettorale diversi segnali inconfutabili di profondo apprezzamento. Speravo di arrivare al 60%, ma mi accontento del 58% (ride)".

Rispetto alle vittorie di Bondeno, cos’ha quella di Ferrara di diverso?

"Bondeno è stata per me una grandissima palestra sotto il profilo dell’esperienza amministrativa, prima da assessore poi da sindaco. Però, è una dimensione decisamente più circoscritta. Ferrara è il capoluogo, le dinamiche sono differenti e, sicuramente, conquistare il capoluogo per la seconda volta confesso che dà una grande gioia".

Ha già qualche idea per la composizione della giunta?

"È un po’ prematuro, però posso dire che ci saranno delle conferme di amministratori bravi che in questi anni hanno fatto un buon lavoro assieme a me, così come posso dire che ci saranno sicuramente delle piacevoli novità".

Ha idea dei tempi?

"Penso alla fine della prossima settimana. Prendo qualche giorno per riposarmi, poi avvierò le consultazioni".

Come la vede la sfida regionale dalla prospettiva di uno fra i sindaci di centrodestra più apprezzati?

"Secondo me, con un candidato civico e slegato dalle dinamiche dei partiti, diventa contendibile e il centrodestra può tentare di espugnare il feudo. Anche perché, non ci sarà più Bonaccini".

Questa mattina le ha fatto le congratulazioni.

"Sì, Stefano mi ha chiamato per congratularsi Stefano per congratularsi e lo ringrazio. Così come ringrazio Matteo Salvini per il messaggio di incoraggiamento".

Al suo competitor Fabio Anslemo cosa si sente di dire?

"La sua campagna elettorale è stata tutta incentrata sulle critiche, sul livore che leggo non essere ancora finito perché ha dichiarato che non mi farà arrivare, politicamente, alla fine della legislatura. Tutto questo non ha pagato. Ferrara ha risposto: indietro non si torna".