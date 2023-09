"Il sindaco difende l’ospedale solo a parole"

"Il sindaco Accorsi sui social parla di difendere l’Ospedale ma poi nelle sedi opportune vota a favore dei tagli." È durissima la reazione delle segreterie locali di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Avanti Cento dopo l’annuncio del proseguo della chiusura del Punto Nascita di Cento e al voto positivo del sindaco Accorsi ai bilanci delle aziende sanitarie ferraresi, bocciati invece dalla maggioranza dei sindaci durante l’ultima CTSS. "Parliamo di bilanci con un passivo di 116 milioni di euro. Per tornare in pareggio serviranno nuovi tagli – dicono - noi ci opponiamo fermamente a questa politica regionale di riorganizzazione che vede i cittadini sempre più tassati ma con sempre meno servizi. Pensiamo ad esempio al Punto Nascita di Cento la cui sospensione è stata prorogata proprio ieri fino a fine anno. In pericolo rimane anche il pronto soccorso che rischia di essere declassato a CAU di II o III livello mentre tanti altri reparti del SS. Annunziata sono in sofferenza". E puntano il dito. "Col suo voto a favore, il sindaco Accorsi - attaccano i coordinatori di Lega, Fdi e FI e Avanti Cento - ha scelto da che parte stare, seguendo i diktat del PD e di Stefano Bonaccini, ignorando le necessità del territorio e dei centesi. È lampante come il sindaco e la sua giunta non siano in grado di difendere il nostro ospedale dai tagli. Noi come forze politiche continuiamo a batterci in tutte le sedi per invertire questa tendenza". E preoccupati sono anche i cittadini. "E’ con estrema preoccupazione e delusione che leggiamo la dichiarazione di Accorsi, in risposta all’Ausl ferrarese che proroga fino al 31 dicembre la sospensione del Punto nascite – dice Marco Gallerani portavoce Cittadini in soccorso al Pronto Soccorso di Cento - E’ il quel "prendiamo atto" delle decisioni già prese, all’inizio della sua dichiarazione, che il sindaco candidamente ammette tutta la sua arrendevolezza e sudditanza nei confronti della politica regionale. Chiarisce una volta per tutte, la motivazioni dei suoi silenzi in tutti questi mesi estivi, in merito al Punto nascite e all’ospedale di Cento. Silenzi che sanciscono, purtroppo, la sua scelta di difendere a oltranza la sua parte politica invece di combattere a fianco dei cittadini per mantenere e rafforzare il SS. Annunziata". E tuona. "Prendere atto delle decisioni dalla Ausl senza intervenire prima per cercare di cambiarle – prosegue - e soprattutto, prendere atto delle motivazioni addotte dalla stessa Ausl, che sono, alla luce dei fatti, una vera presa in giro alla popolazione di questo territorio, visto che dopo aver sospeso l’attività del Punto nascite, smantellato la Sala parto e ricollocato in altre strutture ospedaliere il personale ostetrico, ora ci vengono a dire che il prolungamento della sospensione è dovuto alla mancanza di personale".

Laura Guerra