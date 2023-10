"Il sindaco è esautorato. Comanda Fd’I"

"Il ‘caso Ovadia’ dimostra plasticamente che il sindaco Alan Fabbri è stato, di fatto, esautorato e che ora a comandare, anche sulla cultura in virtù dei nuovi rapporti di forza nel centrodestra è il senatore di Fd’I, Alberto Balboni". Il segretario comunale dem, Alessandro Talmelli rompe gli indugi. La notizia delle imminenti dimissioni del direttore del Comunale è un’occasione perfetta per aprire un ragionamento politico sull’assetto della maggioranza. Nel merito della questione – ossia le posizioni anti-israeliane espresse da Ovadia all’indomani dell’attacco di Hamas in Israele – il dem è molto chiaro. "Ciò che noi pensiamo sul conflitto – scandisce – è ben spiegato all’interno del documento che la maggioranza ha deciso di bocciare in Consiglio comunale, salvo poi votarne un altro dai contenuti più o meno sovrapponibili. Ma, al di là delle storture dell’aula, ciò che emerge è un vero e proprio cambio di asse all’interno della giunta che si riflette anche nelle scelte in ambito culturale. La golden share ora è in mano a Balboni, non più al sindaco Fabbri e neanche al sottosegretario e presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi. È bene che la città lo sappia". La pensa allo stesso modo anche il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Francesco Colaiacovo che, proprio ieri, ha depositato un’interpellanza sul tema. Il documento del dem – che si incardina su una domanda tanto retorica, quanto provocatoria – è diretto al sindaco Alan Fabbri. Colaiacovo vuole capire "quale sia il giudizio suo e della giunta rispetto all’operato del direttore della Fondazione Teatro Comunale Moni Ovadia" e soprattutto sapere se "in qualità di sindaco e titolare

per il Comune al 100% della partecipazione nella Fondazione del Teatro Comunale, abbia abdicato a favore del senatore Balboni, consegnandogli la funzione di controllo sull’attività culturale della Fondazione Abbado". Una domanda scomoda. Anche per il sottosegretario Sgarbi.

f. d. b.