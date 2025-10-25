"Il sindaco ‘frena’ la città. Parole, ma niente progetti"

Dopo l’intervista al sindaco Edoardo Accorsi, rilasciata in occasione dei quattro anni dall’elezione e pubblicata su queste pagine, è arrivata puntuale la replica del gruppo centese di Fratelli d’Italia. "Dopo aver letto l’intervista, ci chiediamo se il sindaco Accorsi viva ancora a Cento o no – si legge in una nota firmata dal gruppo Fd’I –. Nel suo spot elettorale il primo cittadino afferma come in questi quattro anni la sua amministrazione abbia dato un cambio di passo alla nostra città. Peccato che nessuno oltre a lui se ne sia accorto".

Il gruppo Fratelli d’Italia fa poi notare che "alla richiesta di motivare la sua affermazione, la risposta è assolutamente inconsistente e fumosa, non viene menzionato nessun progetto realizzato o in via di realizzazione, ci chiediamo dove sia ‘l’impronta di sviluppo della città’. Forse nel dormitorio? Il sindaco dichiara di aver chiesto numerosi finanziamenti Pnrr non spiegando quanti soldi ha ottenuto, per quali progetti sono stati stanziati e soprattutto non spiegando quale arricchimento pensa di aver dato alla città spendendo queste risorse. Alla domanda se gli obiettivi che si erano dati sono stati rispettati la risposta è ancora più vaga, per quanto riguarda il teatro, obiettivo centrale della sua campagna elettorale, arranca dicendo ‘siamo positivi’. Beato lui che arrivando, se tutto va bene, due anni in ritardo è ancora positivo".

Il ragionamento di Fd’I si sposta poi sul fronte ‘caldo’ della sanità. "Per l’ospedale Accorsi riesce a dare il meglio di sé, affermando che non è un tema politico – proseguono gli esponenti dell’opposizione –. Ma non è lui che per le elezioni regionali, assieme all’attuale presidente della Regione Michele De Pascale, parlava solo di ospedale? Quindi per lui va bene parlarne in campagna elettorale ma non se ne può parlare ora. Ammettere di aver mentito sarebbe più onesto". E si concludono tirando le somme. "Morale, tre colonne per non dire nulla, niente progetti né idee. Accorsi non parla di imprese, non parla di scuola, non parla di cultura , non parla di turismo e non parla di ambiente".

È infine Diego Contri che fa notare che "purtroppo il sindaco non fa nessun accenno al Pug (piano urbanistico generale, ndr) strumento che traduce in scelte concrete le linee strategiche di sviluppo urbanistico di una amministrazione, il mezzo che determina come la città possa puntare su sviluppo e rigenerazione urbana a tutela dell’ambiente e sviluppo produttivo, strumento fondamentale che doveva essere presentato mesi fa ma che tarda a vedere la luce, bloccando lo sviluppo della nostra città". Accorsi, è l’affondo finale, "sta frenando lo sviluppo di Cento. Per lui il tempo non è un fattore determinante, invece altri Comuni con un progetto di sviluppo e di crescita stanno veramente cambiando in meglio la vita dei loro cittadini aggiungendo servizi e opportunità mentre a Cento vanno via via scomparendo".