Il sindaco in visita alla Makros: "Orgoglio della città"

"Siamo orgogliosi di accogliere in città una realtà, che ha sede negli incubatori Sipro, che fa della ricerca e dell’innovazione il cuore della sua attività". Così il sindaco Alan Fabbri in visita ieri alla Makros, l’impresa specializzata nata per proteggere i beni culturali dal fuoco col brevetto ‘Blockfire’, balzata alle cronache per aver realizzato 27 chilometri di archivi a protezione passiva anti-incendio nella più grande biblioteca di Istanbul, Rami Barrack. Fabbri è stato accolto dal Ceo Massimo Luise, che ha illustrato i nuovi progetti; in questi giorni espone alla Camera di commercio italo-canadese e l’8 febbraio sarà a Toronto.