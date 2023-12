Il sindaco in visita all’azienda ’Cromia’

Aziende portuensi crescono. Il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi, insieme al responsabile dell’ufficio portuense di Cna, ha fatto visita a Cromia FX, un’azienda artigiana che si occupa della personalizzazione di capi di abbigliamento di alta gamma. Qui trovano occupazione una decina di lavoratori e lavoratrici che, con estro e professionalità, creano, di fatto, pezzi unici per il mercato della moda. "Aziende come queste – afferma l’assessore alle Attività Produttive, Enrico Belletti - in tutta Italia, si contano sulle dita di una mano e siamo orgogliosi".