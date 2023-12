Il sindaco in visita alle aziende

Continua il viaggio del sindaco Edoardo Accorsi nel mondo imprenditoriale di Cento, insieme alle associazioni di categoria. "Accompagnato dall’assessore Taddia, nelle scorse settimane ho visitato le aziende Axor, Lodi, Ab Trasmissioni e Seba – dice Accorsi sulla sua pagina social –. Axor è un’impresa situata a XII Morelli che produce impianti per pastifici, con oltre 35 dipendenti e una solida presenza sui mercati stranieri. Lodi produce da anni imballaggi ortofrutticoli in legno, con grande attenzione alla sostenibilità della sua produzione dopo coraggiose scelte d’investimento sulla filiera di approvvigionamento. Ab Trasmissioni produce componenti per la trasmissione di potenza dal 1975 e ha recentemente inaugurato la sua nuova sede a Cento. Seba produce e commercializza dispositivi per la protezione individuale e con oltre 1.500 referenze, fornisce supporto per ogni tipo di attività". E aggiunge. "Ogni giorno che passa ho il piacere di continuare ad incontrare imprenditori che hanno fatto del loro lavoro una missione, portata avanti con passione ed entusiasmo nonostante la difficoltà di una situazione economica non delle migliori – conclude – Queste aziende hanno saputo costruire realtà ad alta specializzazione".