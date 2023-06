Il sindaco incontra Balboni "Avanti insieme con più civici" Il nodo rimpasto di giunta

Tra di loro c’è un rapporto come tra il regista e l’attore protagonista. Il kolossal da girare è quello della rielezione, nuotando nel mare della lunga campagna elettorale per le amministrative del 2024. Il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, ieri mattina, ha incontrato il sindaco Alan Fabbri in Comune. Clima disteso e massima sintonia, fanno sapere da palazzo comunale. Benché, trapela, siano stati affrontati alcuni nodi che da qui al prossimo anno andranno necessariamente sciolti. Non è un mistero che Balboni non gradisca l’operato del presidente del Consiglio Comunale, di cui a più riprese ha chiesto espressamente le dimissioni. Una richiesta che, molto probabilmente, è stata ribadita anche nell’incontro di ieri in municipio. L’unica cosa che il senatore sottolinea a taccuini aperti, a margine della chiacchierata con Fabbri, è di "non aver chiesto nulla per Fratelli d’Italia: noi siamo abituati a misurarci con le elezioni. Per cui, se chiederemo qualcosa, lo faremo solto dopo esserci sottoposti al giudizio dell’elettorato". "Ho ribadito – spiega Balboni - il pieno sostegno di Fd’I alla sua ricandidatura e ho auspicato che durante quest’ ultimo anno del suo mandato il nostro sindaco dia ancor più forza al lavoro più che apprezzabile che sta facendo, aprendo ulteriormente l’amministrazione comunale sia alle competenze ancora non pienamente valorizzate all’interno della maggioranza, sia alla domanda di partecipazione che viene dalla società civile". Alan, assicura il senatore, "ha accolto molti dei consigli di Fd’I e ha preso l’impegno di un approfondimento sui temi che gli abbiamo proposto anche con le altre forze di maggioranza". D’altra parte il primo cittadino ha tutto l’interesse a rinsaldare i buoni rapporti con il maggiorente della coalizione di centrodestra. Rapporti che, peraltro, oltre che politicamente anche umanamente tra i due sono sempre stati buoni e di reciproca stima. Tant’è che pur variando il peso dei partiti all’interno della coalizione, Balboni si è schierato dalla parte di Fabbri in tempi non sospetti. A leggere in filigrana il passaggio del senatore sulla "valorizzazione" delle risorse interne alla maggioranza si potrebbe essere portati a pensare che il suggerimento sia stato quello di un piccolo rimpasto di giunta. Ma non si sa che cosa succederà sotto questo profilo: in più occasioni, infatti, il sindaco ha escluso qusta ipotesi. In ogni caso, emerge un quadro abbastanza chiaro a destra e una sostanziale nebulosa a sinistra. La bocciatura da parte del Movimento 5 Stelle alla proposta del segretario dem, Alessandro Talmelli, di individuare il futuro candidato sindaco attraverso primarie allargate è solo un piccolo esempio. Ora resta da capire quale sarà, a sinistra, il nome sul quale si troverà una convergenza. Il centrodestra, sotto questo profilo, parte già con un punto fermo: Alan Fabbri.

Federico Di Bisceglie