Il sindaco Negri: "Piena fiducia in lei Balboni? Mina da sempre l’unità del centrodestra"

"Maura Tomasi ha la piena fiducia e considerazione mia e di tutti gli elettori di Comacchio, non solo di centrodestra". Il sindaco di Comacchio Pier Luigi Negri, interviene a sostegno della sua vice, oggetto del provvedimento di espulsione da parte della Lega. In realtà la replica di Negri è diretta al senatore Alberto Balboni. "Faccio presente al senatore – così Negri – che non sono iscritto alla Lega, ne a nessun altro movimento politico". In cauda venenum. "Chi ha sempre minato l’unità del centrodestra nelle elezioni comunali in provincia – l’attacco del primo cittadino - è proprio il "garbato stratega" Balboni e i risultati sono storicamente evidentissimi. Ricordo a tal proposito cosa è successo nelle ultime amministrative a Portomaggiore e Cento, dove la vittoria doveva essere certa. Detto questo, non ho intenzione di dilungarmi in polemiche solo strumentali". Alle parole del senatore di Fd’I, risponde anche Tomasi. "Tra Alan Fabbri e me non vi è mai stato nessun tipo di contrasto – premette - . Del resto non potrebbe essere altrimenti, dato atto che entrambi abbiamo ruoli amministrativi e non rivestiamo cariche politiche all’interno della Lega. Balboni, responsabile della spaccatura del centrodestra, vuole gettare ombre imputando ad altri le responsabilità conseguenti al suo operato". Secondo lei l’obiettivo del senatore è "preparare il campo al candidato sindaco di Fratelli d’Italia per Comacchio che, a quanto consta, è lo stesso che avevano proposto all’ultima tornata elettorale, ovvero Samuele Bellotti". Sul provvedimento di espulsione il vicesindaco ribadisce di non esserne ancora in possesso: "A me non è arrivato nulla". Ad ogni modo, sul contenuto

e sull’espulsione), Tomasi ha le idee chiare: "Si tratta di un atto che ha una natura diversa da quella dichiarata".

f. d. b.