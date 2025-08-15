Il sindaco nell’impianto Italtom: "È un’eccellenza"

Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha vistato l’Italtom, lo stabilimento di trasformazione del pomodoro nella zona industriale alla periferia della cittadina, ricavandone un’ottima impressione. "E’ un’eccellenza del settore produttivo di Argenta e del territorio ferrarese – afferma il primo cittadino - Anno dopo anno il pomodoro, la sua coltivazione, diventano sempre più importanti per l’economia del nostro territorio.

Una coltivazione che dà soddisfazione agli agricoltori e la trasformazione di un prodotto che ci rende famosi nel mondo". Infatti l’impianto di Italtom ad Argenta è il più moderno in Europa per la trasformazione del pomodoro. "La posizione strategica di questo impianto consente di lavorare un prodotto eccellente e quindi di veder crescere questo impianto in quantità di prodotto lavorato, numero di lavoratori e superficie su cui si estende l’impianto". Ci sono anche delle controindicazioni che arrivano dal Web. Dica Davide Pancaldi: "Il fattore negativo è che camion molto pesanti passano su strade non proprio adatte e su quelle già disastrate e dànno il colpo di grazia aprendo voragini, avvallamenti e mettendo in difficoltà i ponti già parecchio usurati dal tempo e dal traffico".

f.v.