Il sindaco Pagnoni eletto coordinatore di Anci per Ferrara

Fabrizio Pagnoni è stato eletto coordinatore di Anci Emilia-Romagna per la provincia di Ferrara. Sulla nomina del primo cittadino copparese è stato unanime il favore dell’assemblea dei sindaci dei Comuni della provincia aderenti all’associazione: "Ci tengo a ringraziare i colleghi sindaci per la fiducia che mi hanno accordato a rappresentarli in seno all’Anci regionale. Subito ho espresso la disponibilità a raccogliere le istanze provenienti dai diversi Comuni per sottoporli al tavolo dell’associazione e si sommeranno a quelle del nostro territorio. Tra queste, la necessità di garanzie rispetto all’incasso di fondi Pnrr, per ora anticipati dai Comuni, e le difficoltà che il nostro fragile contesto provinciale si sta trovando a fronteggiare. Penso, ad esempio, alle crisi aziendali che stanno colpendo il nostro tessuto economico, come quello relativo a Berco, alla sostenibilità dei bilanci comunali, al bisogno di potenziare i servizi rivolti ai cittadini e la rete infrastrutturale per intraprendere una strada di sviluppo".