Il sindaco: "Subito un tavolo". Il Pd: "Il Governo si attivi"

In questi giorni il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni sarà presente dinanzi allo stabilimento Berco, per sostenere i lavoratori e la forma di protesta che le assemblee sindacali hanno deciso di intraprendere dopo la decisione di disdettare il contratto integrativo aziendale dal 1° marzo. Una scelta, quest’ultima, che per il primo cittadino rappresenta "una marcia indietro rispetto agli incontri fra le parti che si sono svolti sinora a livello nazionale e sul territorio e un serio vulnus in un momento delicato". E, nel ribadire l’impegno dell’amministrazione comunale a fare la propria parte e l’auspicio che possa riavviarsi il dialogo tra le parti, ritiene che la contingenza spinga a muoversi "su fronti paralleli per affrontare le esigenze dei dipendenti interessati alla delicata vertenza e per la tenuta economica del territorio" e ha convocato un tavolo comunale relativo alla crisi Berco per guardare avanti. "Ho invitato – dice ancora – in questa prima fase associazioni di categoria di carattere produttivo, Cesta e Assp per cominciare a mettere a fuoco eventuali forme di sostegno, possibilità di formazione e di ricollocazione professionale". A sostegno di sindacati e lavoratori, si pongono anche il Pd regionale e provinciale, come rimarcato dai rispettivi segretari Luigi Tosiani e Nicola Minarelli, i quali ritengono fondamentale che "il Governo faccia la sua parte e si attivi immediatamente richiamando Berco e la dirigenza di Thyssenkrupp alle proprie responsabilità. Non accettiamo che un’azienda di questa rilevanza, che nel tempo ha beneficiato di risorse pubbliche e strumenti di sostegno, tratti i lavoratori come variabili di costo da tagliare senza alcun confronto".

v.f.