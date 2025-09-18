Il sipario si riapre con Cpa

Il Centro Preformazione Attoriale (Cpa) di Ferrara si rinnova. Da quest’anno il responsabile didattico è Marco Alì, già docente e actor coach con esperienza ultradecennale in Italia e all’estero. La prima scuola di teatro, cinema e tv pensata appositamente per gli adolescenti, a tredici anni dalla sua apertura, è pronta a ripartire con nuova linfa e nuovo entusiasmo. Corpo docenti rinnovato e nuovi percorsi e materie come capoeira, narrazione, coro greco, doppiaggio e creazione di un podcast.

Quattro le offerte formative: Cpa corso triennale (dai 14 ai 18 anni), Cpa propedeutico (dai 14 ai 18 anni), Cpa Junior (dai 10 ai 13 anni) e Cpa Kids (dai 6 ai 9 anni). Accanto alle nuove materie restano i percorsi identitari del Cpa: recitazione teatrale e cinematografica, movimento scenico, danza, dizione, educazione della voce, canto, recitazione davanti la macchina da presa, micro-mimica cinematografica, ideazione e creazione di un cortometraggio. Ad occuparsi delle lezioni una serie di insegnanti, con esperienze a livello nazionale.

Oltre all’attività didattica ordinaria e ai progetti che verranno perseguiti nel corso degli anni (spettacoli teatrali e cortometraggi) ci sarà anche la possibilità di vivere in prima persona grandi festival e scambi culturali. Ogni anno, quattro allievi del Cpa partecipano, senza preselezione, al Giffoni Experience (sezione +16). Inoltre, è stata formalizzata la collaborazione tra Giffoni Experience e il Centro Preformazione Attoriale attraverso la possibilità di partecipare, fuori concorso, con il cortometraggio che, ogni anno, realizzano gli allievi del secondo anno.

Ogni anno la scuola concede 4 borse di studio agli allievi del secondo e terzo anno per partecipare a stage nelle scuole sopracitate. Quattro allievi fra secondo e terzo anno del Cpa, partecipano dunque per sette giorni ai corsi intensivi delle scuole internazionali, con l’opportunità di misurarsi con altri ragazzi della stessa età e di nazionalità diversa, sperimentando la recitazione in diverse lingue e con diverse pedagogie teatrali. Da qualche anno 4 allievi partecipano a una settimana nella Scuola di Cinema di Varsavia, per collaborare alla produzione del cortometraggio della scuola, studiando assieme a coetanei polacchi.

"Tredici anni sono un traguardo importante. Il Centro Preformazione Attoriale, inaugurato a Ferrara nel 2014, in questi anni è cresciuto, si è strutturato e ha trasmesso il valore della recitazione e dello stare insieme a decine di giovani. Oggi – afferma Stefano Muroni, fondatore e presidente –, consci del tempo passato e delle nuove sfide che ci attendono, siamo pronti a cominciare il nuovo anno scolastico con più entusiasmo e più energia di prima".

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 sono aperte e il 10 ottobre all’Ex Mof di Ferrara (corso Isonzo, 157) si terrà l’ultimo Open Day. Per inviare la propria candidatura, prenotare l’open day e approfondire il mondo del Centro preformazione attoriale visitare il sito www.centropreformazioneattoriale.it.