Il sisma è costato duecentotrenta milioni

BONDENO

Dodici anni di ricostruzione, dopo il terremoto del 20 e 29 maggio, di una Bondeno che era stata fortemente danneggiata tra i comuni all’interno al cratere. Un totale complessivo di 230 milioni di euro di risorse per 850 interventi, tra pubblico e privato, già arrivati e concretizzati nelle ricostruzioni, ristrutturazione e nella messe in sicurezza degli edifici. L’ultima opera pubblica completata è stata il ponte Armando Bononi. "Se la ricostruzione pubblica è quasi completata – conferma il sindaco Simone Saletti - e manca solo il Municipio. Siamo un po’ più indietro con la parte privata per la quale ci vorranno ancora almeno due o tre anni". Per completare la parte pubblica manca solo la Casa del custode che è in fase di appalto, mentre per il municipio il comune sta rispondendo alle osservazioni della Regione per poi partire. "Mentre la parte pubblica è seguita direttamente dai nostri uffici – spiega il sindaco – per la parte privata, nonostante gli appelli dei sindaci del cratere, non siamo mai riusciti a rimpinguare i tecnici. In alcuni momenti erano stati anche sette, ora sono solo due, per cui è tutto più lento". Da qui i numeri di questi 12 anni: per il Mude le pratiche assegnate sono state 594 di cui 46 in corso, 470 hanno riguardato abitazioni principali. In questo caso l’importo complessivo di contributi assegnati è stato di 126.000.000 euro di cui 115.000.000 euro per inagibilità gravi. I Sal erogati, per 116.000.000 euro, rappresentano il 92%. Sono 40 le pratiche in corso di assegnazione. Ha volato nei temi e nelle modalità l ricostruzione pubblica. Sono stati 40.000.000 di euro i contributi regionali attualmente finanziati dalla Regione per beni pubblici (Comune, Ausl, Diocesi, Consorzio bonifica). Nello specifico 3.300.000 euro su attrezzature cimiteriali con riferimento al secondo stralcio in corso del cimitero storico del capoluogo. Sono stati 1.300.000 euro i contributi per le attrezzature culturali, tra cui il secondo stralcio della Rocca possente di Stellata che è in corso. 7 milioni di euro su attrezzature sanitarie quale il Borselli che è in corso. 5 milioni e mezzo di euro per gli edifici culto, un milione e duecentomila euro per gli edifici scolastici e sono state realizzate due scuole antisismiche a Bondeno e Scortichino per circa 7 milioni di euro. Sono stati destinati e utilizzati 1 milione e 700mila euro per gli impianti sportivi con la sistemazione della palestra Bonini al Bihac. La ricostruzione delle attività produttive Sfinge, gestito dalla Regione è stato di 106 interventi tra agricoltura, commercio, industria per 63.000.000 di euro.

Claudia Fortini