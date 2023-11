Il sisma e la rinascita: "La nuova pinacoteca, a prova di terremoto"

Sarà una Pinacoteca nuova ma anche più sicura quella che Cento ha rischiato di perdere con il sisma del 2012, arrivata vicinissima al collasso facendo perdere anche tutto il patrimonio di opere all’interno. E’ quanto emerso dall’incontro di ieri in sala Zarri, con gli esperti di Open Project che hanno lavorato al cantiere e allo studio del riallestimento. "L’edificio è stato ferito quasi a morte – ha detto Romano Piolanti – era stato ben costruito nel 1700 con muri portati e solai sostenuti da volte. Sembrava forte ma lo era solo per carichi verticali e non orizzontali come quelli del sisma. C’è stato uno sprofondamento di 13 cm della parte del portico, un inizio di ribaltamento delle pareti esterne creando fessurazioni anche interne e gli archi e le volte si sono aperte. Una delle posizioni più brutte era l’angolo sulla strada, dove le volte hanno avuto cedimenti importanti". Il lavoro. "Ha preoccupato l’abbassamento e per 2 anni abbiamo monitorato il portico, verificando che era fermo – ha proseguito –. Abbiamo alleggerito i pesi soprattutto nei solai, sostituito le capriate lignee ammalorate con quelle in metallo riprodotte fedelmente. Si è così portata la sicurezza sismica al 60%. Di più non era possibile ma può assorbire un sisma di pari grado". Preservare, riparare, rinnovare, sono le parole guida del restauro. Giulia Balocco ha dunque che nella pavimentazione è rimasta la tradizione ma con un tocco di interpretazione contemporanea, la facciata esterna è stata ritrovata la colorazione originale. Negli interni si è giocato sulla cromia del blu andando a riprendere anche toni delle tele del Guercino.

"Un importante intervento è stato lo stacco degli affreschi – ha aggiunto – poi restaurati e riallestiti come tele". Edificio che ora ha anche completa accessibilità, spazi in più per mostre e laboratori. Marco Biasiolo ha parlato dell’allestimento, scegliendo anche contropareti, una più adeguata illuminazione e l’uso anche della luce naturale, ma anche la creazione di una grata ai piani superiori per portare fuori velocemente le opere più grandi in caso di emergenza. L’assessore Silvia Bidoli si è detta emozionata per l’imminente apertura. Per Lorenzo Lorenzini, direttore della Pinacoteca, è stata occasione anche per raccontarne la storia.

Laura Guerra