Il sisma in Turchia e il petrolchimico Stop materie prime, a rischio TaraPol

di Federico Di Bisceglie

La TaroPol, azienda leader nel comparto della produzione di poliestere, rischia di subire un forte contraccolpo per via del terremoto che ha devastato la Turchia. Che c’entra un’azienda del Petrolchimico (che ha rilevato le linee produttive della Celanese in piazzale Donegani), con la Turchia? Semplice: le materie prime arrivano dal lì.

E, ora che il terremoto ha fortemente danneggiato lo stabilimento da cui provenivano, le cose non si mettono bene. Da lunedì 13 marzo a circa metà a aprile, "l’impianto si fermerà. Ora stiamo ragionando con l’azienda, che si è dimostrata molto collaborativa e aperta al dialogo" per valutare "l’applicazione di ammortizzatori sociali". A dirlo sono il segretario della Uiltec, Vittorio Caleffi e il sindacalista (sempre Uil) Eugenio Benini. "Purtroppo – spiegano – la materia prima Dmt (un monomero liquido che sta alla base della realizzazione del poliestere) arriva solamente da pochi paesi al mondo. Dopo la chiusura dell’impianto in Germania, l’azienda si è attivata sul mercato internazionale per la diversificazione dell’approvvigionamento. Ora, però, in Turchia ci sono grossi problemi legati all’evento tellurico, per cui l’impianto sarà costretto a una battuta d’arresto". Sono cinquantacinque i lavoratori che potrebbero essere oggetto di ammortizzatori sociali. Le diverse strade da percorrere in questo senso sono oggetto, proprio in queste ore, del vaglio aziendale e di un dialogo "molto proficuo" con le parti sociali. Nel frattempo, l’azienda sta cercando di diversificare ulteriormente le catene di approvvigionamento. Questo, però, presenta più di un problema che attiene al maxi tema delle supply chain.

L’orientamento generale del mercato è quello di ridurre il più possibile le distanze dal fornitore, ma in questo caso l’approvvigionamento di Dmt risulta particolarmente complesso. Specie a fronte del conflitto in Ucraina. Sì, perché tra i Paesi da cui arriva la materia prima c’è anche la Bielorussia, attualmente pressoché impraticabile. Gli altri Paesi da cui si potrebbe esportare il Dmt sono il Giappone, la Corea e gli Stati Uniti. Questi ultimi, però, utilizzano il Dmt quasi esclusivamente per il mercato interno. Pare però che la fornitura in arrivo a metà aprile, a Ferrara, arrivi dalla Corea. Le trattative per garantire le sorti dei dipendenti, comunque, sono in corso e dai sindacalisti trapela comunque ottimismo. "Il fatto che i vertici aziendali siano disposti alla trattativa e al dialogo – così Caleffi e Benini – è un elemento che aiuterà ad arrivare a una soluzione il meno impattante possibile per i lavoratori".

La buona notizia è che invece lo stabilimento di Yara (produttrice di ammoniaca e urea) è in dirittura di riapertura. "Alla fine di marzo verranno riaccesi gli impianti, per portarli a temperatura. Poi, da aprile, finalmente si ripartirà con la produzione".