"Il sistema delle consulte deve migliorare"

L’idea della riforma delle Consulte pensando a una tematicità è una proposta avanzata dalla Consulta di Corporeno all’amministrazione comunale, nel corso dell’ultima seduta. "La consulta tematica nasce da un’idea del consultore Stefano Gallerani – sottolinea la neo presidente Maria Di Barba –. Abbiamo avuto uno scambio di opinioni a riguardo qualche tempo fa e mi ha trovata d’accordo su diverse visioni e idee. Avendo ragionato su alcuni punti, ho ritenuto utile presentare l’idea durante l’ultima consulta a Corporeno". Proposta che parte dunque dalla Consulta di Corporeno e non, come erroneamente indicato in precedenza, dall’amministrazione comunale. "Il sistema delle consulte ha bisogno di una modifica, è un sistema inefficiente per molti aspetti – prosegue Di Barba –. Non è sicuramente semplice trovare una soluzione, e non abbiamo la presunzione di farlo, ma penso sia giusto quantomeno iniziare a ragionarci. La visione della consulta tematica ha la finalità di migliorare il funzionamento dell’organo, partendo dall’idea che ognuno di noi può avere un interesse, una competenza particolare, una propensione verso una determinata materia. Quindi, creare gruppi di lavoro suddivisi in base a questo criterio può essere, a mio avviso, un buon inizio. L’idea del rapporto diretto del gruppo con l’assessore ha, inoltre, la funzione di migliorare la comunicazione tra consulte e amministrazione".

Ed entra ancor più nel merito del progetto avanzato dalla Consulta all’amministrazione. "Si tratta di un disegno, un’idea embrionale – dice –. È chiaro che necessita aggiustamenti e miglioramenti. Il passaggio da elezione democratica a nomina è delicato, richiede forme di garanzia che dovranno essere studiate e valutate laddove questa idea andasse in porto. Si possono creare, ad esempio, anche figure ibride che consentano comunque la rappresentanza del territorio. Sono tutti aspetti che vanno pensati, ragionati, perfezionati. Ciò che tengo a sottolineare è che si tratta di una visione iniziale, un primo piccolo passo, una prima idea per poter innovare. Idea di cui vorremmo discutere chiaramente con le altre Consulte, in modo tale da avere un dialogo, uno scambio di visioni, per poter costruire insieme un sistema migliore".

È nella stessa seduta che vi è stata anche la nomina della giovane Di Barba a capo della consulta di Corporeno. "Mi è stato proposto il ruolo di presidente la scorsa riunione di consulta – conclude –, prima di accettarlo ho ritenuto necessario valutare se questo potesse ben conciliarsi con gli altri impegni, in modo tale da poter capire se sarei riuscita ad adempiere al meglio a tutto. Ho preso l’impegno di lavorare al massimo con tutti i consultori, per portare avanti progetti migliorativi, ascoltare le richieste delle persone e sollecitare laddove necessario".