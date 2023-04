Il soccorso nelle emergenze Workshop dai vigili del fuoco

FERRARA

A lezione di soccorso. Dopo l’interruzione a causa della pandemia, viene riproposto venerdì 14 e sabato 15 aprile il workshop, già svolto con grande successo nel 2019, "Impariamo a soccorrere" presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara di via Verga. Iniziativa nata per sensibilizzare e addestrare le persone a riconoscere, comprendere gli scenari e intervenire in caso di emergenza, con particolare attenzione alle persone con un qualche tipo di fragilità. "La collaborazione delle persone con disabilità, - spiega Maddalena Coccagna di Unife - prima ancora che degli esperti e dei soccorritori, è basilare per capire quale è il modo migliore non soltanto per intervenire direttamente in caso di emergenza, mutuando le capacità di tutti, ma soprattutto per aiutare noi stessi e gli altri ad essere autonomi e indipendenti nei momenti di crisi".

"Il workshop intende approfondire, - continua Coccagna - in modo interdisciplinare, le caratteristiche peculiari di alcune disabilità ed i metodi per favorire la corretta interazione fra le persone nella concitazione di una emergenza, migliorando la formazione diffusa e favorendo l’autonomia". "Le due giornate sono alternative e concorrono a dare spazio alla partecipazione di un totale di 200 partecipanti, ad invito, - spiega il vice comandante dei vigili del fuoco di Ferrara, Luigi Ferrariolo -. La prima fase dell’attività è in aula, visualizzando esempi e buone pratiche, nella seconda fase si sperimenteranno le azioni di emergenza con addestramento specifico, supportato da persone con disabilità in qualità di tutor".

L’iniziativa è promossa dalla direzione regionale vigili del fuoco Emilia-Romagna, dal Comando provinciale vigili del fuoco di Ferrara e dall’Università degli studi di Ferrara, mentre i partner di progetto sono il Comitato ferrarese Area Disabili, Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets) Ferrara, Ens (Ente nazionale sordi onlus) Ferrara, Fondazione bambini e autismo onlus, Cerpa Italia Onlus (Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità), Aniomap (Associazione nazionale istruttori orientamento mobilità e autonomia personale per persone con disabilità), CO118 e associazioni che si occupano di soccorso (Croce rossa italiana di Ferrara e di Cento-Bondeno, Pubblica assistenza ferrarese, Voghiera soccorso), Soluzioni emergenti, membri protocollo intesa salute comfort e sicurezza (Università, Inail, Inps, Ausl, Dipartimento di Architettura dell’Università, Comune e Provincia di Ferrara), Ordine dei Periti industriali delle Province di Bologna e Ferrara, Ordine degli Architetti PPC di Ferrara, Collegio dei geometri di Ferrara.

Per motivi di capienza della sala e di gestione della parte operativa del workshop, sono disponibili soltanto cento posti per ciascuna delle due edizioni e le iscrizioni sono state organizzate, ad invito, attraverso le associazioni e gli enti di riferimento.

Lauro Casoni