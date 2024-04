Svela i significati e i segreti de ‘Il soffitto astronomico di Casa Provenzali’ il libro di Sandro Zannarini (FdBooks, 2023), che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Dialogherà con l’autore Daniele Biancardi. Il soffitto astronomico di Casa Provenzali, riscoperto nel 2020 e magnificamente restaurato nel 2021, si presenta come un vero e proprio gioiello rinascimentale situato a Cento. Un autentico scrigno di tesori astrologici, letterari e mitologici che l’autore, Sandro Zannarini, svela con passione e competenza in questa affascinante opera.