Il Soleri Trio suona Rachmaninov a Ferrara: Note in memoria di Čajkovskij

Prosegue la programmazione cameristica di Ferrara Musica con il concerto in programma domani alle 20.30. Il Soleri Trio sarà per la prima volta ospite del teatro Comunale, protagonista del primo appuntamento di un nuovo progetto di musica da camera incentrato su tre Trii ‘alla memoria’: tre brani scritti da grandi compositori russi come Čajkovskij, Rachmaninov e Šostakovič, per commemorare la scomparsa di tre amici a cui erano molto legati. Il Soleri Trio eseguirà il Trio op. 50 di Rachmaninov, scritto in memoria di Čajkovskij; il 25 ottobre il Trio Chagall suonerà il Trio elegiaco scritto dallo stesso Čajkovskij in memoria di Nikolai Rubinstein, già direttore del conservatorio di Mosca; infine l’11 gennaio il Trio Pantoum interpreterà il Trio op. 67 composto da Šostakovič nel 1944 per ricordare Ivan Sollertinskij. Il pianista Asen Tanchev e il violinista Dainis Medjaniks si sono esibiti insieme con successo per diversi anni prima di fondare il Soleri Trio nel 2017 quando, dopo una ricerca prolungata, si è unito a loro il violoncellista Moritz Weigert. Il nome Soleri nasce dalla sincrasi dei tre luoghi di origine dei musicisti: Sofia, Lipsia e Riga.