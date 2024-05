Il sondaggio sulla città. Lavoro, casa e sanità: le priorità dei ferraresi. Il nodo infrastrutture

Ampia, approfondita e curiosa. Appare così l’indagine socioeconomica (800 intervistati) effettuata da Ipsos per Confindustria Emilia Centro e dedicata a ciò che pensano i ferraresi della nostra città. I risultati sono stati illustrati ieri pomeriggio nella sede dell’associazione imprenditoriale rappresentata dal vicepresidente Gian Luigi Zaina che ha condotto l’incontro e il confronto a quattro (due candidati sindaci e due rappresentanti degli altri due candidati). La maggioranza dei ferraresi – è il primo dato portato dal direttore della ricerca Andrea Scavo – dà una valutazione positiva sull’"andamento della città" (60 contro 29 su cento), ma il giudizio si attenua molto di fronte alla domanda se ha notato un miglioramento negli ultimi anni: qui, infatti, il 32% afferma che "è migliorata un po’", il 28% "è peggiorata un po’ ", mentre i giudizi estremi ("migliorata molto" e "peggiorata molto") in pratica si equivalgono: 10 contro 9. Come dire che in città si vive tradizionalmente bene ma che, ovviamente, i problemi non mancano.

Già, i problemi: il timore più diffuso è quello di "vivere in una società sempre più violenta, ingiusta e difficile", seguito dalla paura della malattia e, molto distanziati, dall’impoverirsi o dal non raggiungere i propri obiettivi, rimanere solo, perdere il lavoro o infine morire. In ogni caso la qualità della vita è discreta o ottima per il 86% degli intervistati. Famiglie e imprese: quali i principali… nemici? Perdita del potere di acquisto per le prime e burocrazia per le seconde le quali lamentano (non è una novità) la scarsità di risorse occupazionali (non si trovano lavoratori). Non solo: le difficoltà crescono anche fra le stesse aziende che non fanno sistema mentre la filiera o il distretto ancora ingrana poco. Un particolare capitolo della ricerca si occupa poi dell’identità ferrarese, che risulta salda, "dal volto umano", magari un po’ troppo rivolta al passato (l’età media non è verde…) e con poche opportunità soprattutto per i giovani.

E ancora: i ferraresi sono giustamente orgogliosi della propria storia (siamo o non siamo stati una capitale?) ma ora si sentono anche un po’ provinciali e ritengono la città, alla fine, luogo ottimo proprio per gli anziani. Curiosa la percezione di sé del ferrarese-tipo che, in ordine decrescente, sarebbe: anziano, contadino, dipendente pubblico, operaio specializzato. Gli intervistati si sentono grandi lavoratori, rispettosi delle regole e solidali. E poi sono numerosi i punti di forza del territorio, fra i quali il sistema culturale, quello formativo e la qualità della vita. Ma lavoro e sanità costituiscono pur sempre le priorità dei ferraresi; si riconosce il ritardo di sviluppo economico rispetto a Modena ma soprattutto a Bologna. La fotografia degli imprenditori è più positiva quando si chiede delle loro aziende; meno quando si parla di territorio e ancora meno in riferimento al sistema-Paese. La tendenza è simile ragionando sul futuro prossimo. Per le imprese i fiori all’occhiello sono turismo, agroalimentare e università; le positive risposte dell’ateneo spiegano perché gli imprenditori non lamentano particolari deficit di competenze fra i giovani i quali, invece, ribadiscono le scarse opportunità di lavoro offerte e la modesta (e costosa) disponibilità di abitazioni. Il dato conclusivo mette in mostra una comunità oggettivamente divisa: il 51% sostiene infatti che "bisogna continuare in questa direzione" mentre il 44% ritiene invece che occorra "cambiare rotta". Nel dibattito è emersa l’atavica necessità di nuove imprese, migliori infrastrutture, una Cispadana finalmente realizzata, l’idrovia: occorre insomma "generare un volano positivo".

Al termine della presentazione, come si accennava, sono intervenuti i candidati sindaci o loro rappresentanti. "Attuare l’agenda 2030, concretizzarla. Siamo in ritardo", ha detto Anna Zonari, mentre Daniele Botti ha osservato che "le aziende sono partner vivi della società". Miranda Manservigi in rappresentanza della coalizione che appoggia Fabio Anselmo ha invocato "più coesione, anche per creare un sistema produttivo più forte". Matteo Fornasini in rappresentanza della coalizione che sostiene Alan Fabbri ha infine rilevato che "l’indagine presenta molte luci, tra cui l’attrattività del territorio".