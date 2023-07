Il sopralluogo di Fabbri "Un bilancio devastante Dal governo fondi subito"

Dalle coltivazioni rase al suolo ai tetti a colabrodo, fino ai segni circolari lasciati sui muri delle case e sul terreno, l’impronta della grandine di sabato scorso lascia un segno doloroso sulle zone di San Bartolomeo, Marrara e San Marino. Il bilancio dei danni "è pesantissimo" dice il sindaco, Alan Fabbri. "Bene ha fatto il presidente Bonaccini, che aspettiamo sul territorio, a richiedere lo stato d’emergenza. Mi auguro che, a livello centrale, si possano liberare fondi alla luce delle pesantissime conseguenze della grandinata" precisa subito.

Ieri mattina il primo cittadino, accompagnato dal vicesindaco Nicola Lodi e dal nuovo ufficio mobile del Comune, ha fatto un sopralluogo nelle attività rimaste senza armi di fronte alla violenza della natura.

"Sono vicino a tutti i cittadini, gli agricoltori, alle imprese colpite – ha detto Fabbri – e torno a consigliare vivamente di conservare tutta la documentazione e le foto relative ai danni. Ringrazio i vigili del fuoco e la protezione civile che si sono immediatamente attivati per fornire risposte, intervenendo tempestivamente di fronte a fenomeni atmosferici che purtroppo negli ultimi tempi si sono intensificati". Quella di sabato, per usare le parole dei cittadini e titolari di aziende che ieri hanno incontrato il sindaco, è stata letteralmente "una mitragliata".

Oltre all’emporio Rondina Store e all’azienda ortofrutticola Simoni Srl, Fabbri è arrivato alla storica officina meccanica Padovani, che ha registrato seri danni a edifici, strutture e abitazione. Decine le auto con parabrezza e lunotti rotti e carrozzerie lesionate portate all’autocarrozzeria Checchi & Frignani di via dell’Agricoltura. Alla scuola d’infanzia Maria Bambina, all’ angolo tra via Masi e via Sgarbata, il vecchio edificio di culto - nel complesso della parrocchia - dopo la ‘sassaiola di ghiaccio’ è inagibile.

Il maltempo ha generato pesanti conseguenze negative anche sui frutteti alle porte della frazione. Al Maf le coperture del capannone che ospita gli antichi mezzi agricoli è letteralmente crivellato di buchi. Danni importanti anche al magazzino di ortofrutta Laffi, dove in alcune celle frigorifere si è infiltrata acqua. Nemmeno il locale Punto Market si è salvato in diverse parti del tetto e in altri immobili. Ma la conta dei danni sembra davvero non finire mai: ne sono stati segnalati altri a Marrara, Spinazzino, Monestirolo, Gaibana, Gaibanella, Sant’Egidio e Montalbano.

"Ci siamo e ci saremo anche con gli uffici mobili e con il tour delle frazioni per mantenere un contatto vivo e continuo col territorio, sostenendo la ricostruzione – ha detto il vicesindaco, Nicola Lodi –. Nell’auspicio dello stanziamento di adeguati fondi da parte del governo".

g.ben.