Il sostegno della giunta al centro ’Scacco Matto’ dedicato ai fragili

L’amministrazione Bernardi tende la mano ai soggetti fragili. Il sindaco Dario Bernardi ha visitato il Club di Scacco Matto Ferrara (vedi foto), il centro diurno al servizio di persone che sono in un percorso di cura e recupero di disturbi psichiatrici, ospitato a Portomaggiore nei locali comunali di via Fiume. Scacco Matto opera in stretto contatto con il servizio psichiatrico territoriale di AslL e offre una risposta non solo a Portomaggiore ma anche per i territori limitrofi: oltre al centro diurno, utilizzato attualmente da circa 20 persone, sono attivi tre appartamenti a Portomaggiore in cui gli utenti conducono esperienze di vita in autonomia.