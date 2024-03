Il sottosegretario Ferrante: "Infrastrutture, la priorità"

Dopo la prima tappa ad Argenta all’azienda Zeus Electrostatic system, il sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture Tullio Ferrante – invitato sul territorio da Forza Italia –, ha partecipato all’incontro con gli operatori economici nella sede di Cna. "La rete infrastrutturale della provincia è gravemente insufficiente – così Davide Bellotti, presidente provinciale di Cna – e un suo rapido adeguamento, che chiediamo da decenni, sarebbe di grande beneficio non solo per Ferrara, ma per tutto il sistema regionale. Ferrara si trova lungo il corridoio Baltico-Adriatico che si collega al nord Europa e ha il proprio sbocco finale a sud nel porto di Ravenna. Se si ragiona in un’ottica di area vasta risulta chiaro che adeguare la rete di comunicazione della nostra Provincia contribuirebbe a mettere in connessione tra loro le diverse aree produttive dell’Emilia Romagna, collegandole alle altre regioni del nord e ai corridoi che portano al nord Europa". Di qui le richieste: adeguamento della Statale 16 e della Ferrara-Mare, realizzazione dell’ autostrada Cispadana e della nuova Romea, avvio della terza corsia della A13. Allo stesso modo, sottolinea Bellotti, "bisogna pensare allo sviluppo delle direttrici ferroviarie". "La sistemazione e la messa in sicurezza di alcune delle principali infrastrutture – aggiunge Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna – può rivelarsi una svolta importante per favorire la ripartenza dell’economia e la competitività dei comparti produttivi. Chiedo al sottosegretario Ferrante, l’impegno affinché i decreti attuativi della Zona Logistica Semplificata vengano approvati nel più breve tempo possibile". "La mia presenza qui dimostra un cambio di passo nella strategia del governo – afferma il sottosegretario – . Sono stati stanziati ben 22milioni nel 2024 per la stazione ferroviaria di Ferrara per la sua ristrutturazione ed il suo efficientamento energetico. Alti 117 milioni di euro per la SS16, con il primo lotto ad Argenta che é già stato ultimato e proseguirà verso Alfonsine. Altri 115 milioni destinati alla rigenerazione urbana della Provincia e della città". "Ferrara é situata strategicamente sulla direttiva con il porto di Ravenna e il sottosegretario ha ribadito l’impegno del Governo su questo tema dello sviluppo infrastrutturale – commentano gli azzurri Matteo Fornasini e Fabrizio Toselli – . Per troppo tempo la provincia non é stata adeguatamente valorizzata, nonostante la sua posizione strategica. Ci siamo presi l’impegno affinché il sottosegretario venga ogni anno a Ferrara per essere aggiornato rispetto all’andamento dei lavori già previsti".