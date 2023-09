Il sottosegretario Molteni: "Prima al Giardino c’era l’anti-Stato. Ora è un’area per bimbi e genitori"

"Ferrara è un modello in termini di mantenimento della sicurezza in città. Le polemiche a seguito del ritorno dell’esercito? Pretestuose". Il sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni scandisce le parole gesticolando con le mani, come a rafforzare il messaggio che vuole trasferire. E il messaggio è chiaro: "Dove c’è l’esercito, c’è lo Stato". Al di là dei ringraziamenti istituzionali, l’esponente del governo si guarda attorno con la familiarità di chi si sente in qualche modo a casa. "Questo è uno dei comandi della polizia locale più belli in Italia". Claudio Rimondi, poco distante, incassa il dividendo e accenna un sorriso di approvazione. Poco prima l’assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi, aveva sciorinato i numeri degli investimenti sostenuti per la realizzazione del nuovo comando: cinque milioni.

L’occasione è il ‘saluto’ ai 15 militari rientrati a Ferrara nell’ambito dell’operazione Strade Sicure. "La sicurezza – riprende il filo Molteni – non è una spesa. È un investimento. Anzi, è l’investimento alla base dello sviluppo di un territorio. Ecco perché da subito ho manifestato la mia contrarietà alla riduzione del contingente dell’Esercito impegnato su scala nazionale in tantissime città italiane". La decisione, portata avanti dai ministri Luciana Lamorgese (Interno) e Lorenzo Guerini (Difesa), assottigliò di ben duemila unità – da settemila a cinquemila – il numero di militari dislocati nelle piazze italiane. Il 30 giugno dello scorso anno fu l’ultimo giorno dei dodici militari a Ferrara. Ma ieri era festa grande: ora, i militari, sono tornati. E sono in quindici. "L’impegno del Governo è molto chiaro – esplicita il sottosegretario – : garantire la sicurezza delle città. I risultati ottenuti da quando è nata ‘Strade sicure’ evidenziano che la presenza dell’esercito rappresenta un tassello nevralgico per il mantenimento della sicurezza urbana".

Anche Ferrara, sotto questo profilo, non fa eccezione. "Questa – prosegue – è una realtà nella quale occorre mantenere alto il livello di sicurezza raggiunto dopo tantissimi sforzi". Il riferimento è alla zona Gad. Il cuore. "Il quartiere giardino – scandisce il leghista – si è trasformato da zona franca, di criminalità ad area di aggregazione e comunità. Prima c’era l’anti-stato, oggi c’è lo Stato". Tuttavia, è l’esortazione di Molteni, "non bisogna abbassare la guardia, in particolare sul fenomeno dello spaccio".

La ricetta ha tre componenti: serietà, impegno e dedizione. Oltre a ribadire la necessità di una riforma della Polizia Locale, il sottosegretario approfitta dei taccuini per rimarcare l’impegno del governo sul versante della sicurezza. Un impegno che, nei fatti, si sostanzia in un investimento finalizzato a coprire il turnover delle forze dell’Ordine e a permettere assunzioni straordinarie. "Per il rafforzamento delle forze di polizia – chiude il sottosegretario - in Bilancio abbiamo investito cento milioni di euro all’anno per dieci anni. Quest’anno assegniamo alle questure più poliziotti di coloro che andranno in pensione. Tenendo presente che, da qui al 2030 andranno in pensione 40 mila unità. Purtroppo oggi paghiamo scelte sbagliate fatte in passato.

Federico Di Bisceglie