Il sound di Bennato per le notti di Argenta

E’ all’insegna di Edoardo Bennato, cantautore napoletano versatile, polistrumentista, tra i maggiori rappresentanti del rock e blues d’Italia, autori di canzoni venate di ironia e profondità, l’edizione numero 66 della Fiera di Argenta, che si svolgerà dal 7 al 10 settembre. Il cartellone vanta proposte di grande qualità che sapranno intrattenere, divertire ed emozionare. Il palco principale è quello di piazza Garibaldi, ma saranno altri tre i punti musicali distribuiti per la Fiera. L’apertura, giovedì 7 settembre, è affidata a Iskra Menarini e Teo Ciavarella con lo spettacolo "Com’è profondo il jazz. Tributo a Lucio Dalla". Iskra Menarini è la storica vocalist di Lucio Dalla, che ha accompagnato il cantautore bolognese per oltre vent’anni; nella sua carriera la Menarini ha collaborato con altri molti artisti: gli Stadio, Luca Carboni, Samuele Bersani, Zucchero, Gianni Morandi e Vasco Rossi, presenta questo omaggio alle sue meravigliose canzoni e alla passione di Lucio per il jazz e il soul. Il giorno dopo è Edoardo Bennato a salire sul palco allestito in piazza municipale.

L’autore di "Burattino senza fili", un disco manifesto che negli anni Settanta vendette oltre un milione di copie, ma anche di Notti Magiche in occasione dei Mondiali e tante altre canzoni, sarà il protagonista di due ore di musica travolgente che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore. Edoardo Bennato torna live con un concerto ad alto contenuto rock e blues proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Un’esperienza emozionante con brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.

Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni, composta da Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez, tastiere, Arduino Lopez, basso e Roberto Perrone, batteria. Sabato 9 Settembre tutto il centro cittadino diventa una discoteca a cielo aperto dove tutti potranno trovare la propria musica: la piazza Garibaldi vede protagonisti il DJ Pekka e il tik toker (ma anche DJ da qualche mese) Simone Berlini per una proposta musicale che coinvolgerà i giovanissimi. Anche il pubblico più maturo potrà trovare la propria musica con il DJ Lorenz, storico DJ della discoteca argentana che ha avuto il suo massimo splendore negli anni’80 e ‘90, in piazza Marconi, che proporrà musica ed emozioni per "Quelli che andavano al Nuovo Mondo". La chiusura della Kermesse fieristica è stata affidata alla travolgente e contagiosa energia della band bolognese Joe Dibrutto: trent’anni di attività per una delle band più longeve del panorama musicale italiano che, con sei dischi ed oltre duemila concerti, ha fatto ballare e divertire migliaia di persone a ritmo di discomusic e funk. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 e sono a ingresso libero. "Per noi la fiera – commenta il sindaco Andrea Baldini – è prima di tutto comunità: un motivo per trovarsi in piazza con gli amici, i vicini di casa, i protagonisti della nostra Argenta che dànno corpo al calendario: l’associazionismo, il volontariato, le imprese e i produttori agricoli. La nostra fiera è una storia che raccontiamo a chi viene da fuori per scoprire Argenta".

Franco Vanini