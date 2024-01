Il Southern Rock arriva a Ferrara. Ospiti Pantaleoni e Massetti

Per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di ’Guida all’ascolto’ organizzati dalla ’Scuola di Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara Aps’ in collaborazione con il ’Consorzio Wunderkammer’, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara. Oggi pomeriggio alle 15:30 ci sarà Il ’Southern Rock’ con Mario Pantaleoni e Roberto Massetti presso l’aula magna Stefano Tassinari in Via Darsena 57 a Ferrara.

Un’immersione completa nel mondo del Southern Rock, partendo dagli esordi con la fondazione dell’etichetta Capricorn Records da parte di Phil Walden e Frank Fenter a Macon nel 1969 che lanciarono leggende come Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd e Marshall Tucker Band passando per la nuova ondata con i Molly Hatchet e 38 Special arrivando a oggi con i Gov’t Mule. Durante l’incontro è incoraggiato l’intervento del pubblico nel condividere esperienze personali, ricordi e aneddoti legati al genere. Anche quest’anno, l’Associazione Musicisti di Ferrara Aps propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica: ’Guida all’Ascolto’ e ’Classica d’Ascolto’ il sabato e la domenica alle ore 15,30, le presentazioni letterarie di Nero su Bianco la domenica mattina alle ore 10,30 e le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle ore 17,30. Dopo l’esperienza online avvenuta nel periodo pandemico che ha visto la registrazione di 10 episodi liberamente visibili sul canale YouTube: scuoladimusicamodernaAMF.

L’accesso a tutti gli incontri che si svolgeranno presso l’Aula Magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Oltre agli appuntamenti ad ingresso libero, l’Amf da più di 20 anni mette a disposizione degli iscritti, corsi complementari di teoria e solfeggio, armonia, coro, musica d’insieme e Home Rocording.